Paljonko on hyvä määrä viikkorahaa ja pitääkö sitä vastaan tehdä kotitöitä? – Vastaa kyselyyn

Perheillä on hyvin erilaisia käytäntöjä lasten ja nuorten saamien käyttörahojen suhteen. Mihin teillä on päädytty ja miksi? Kertokaa meille, teemme aiheesta juttua.

Aamulehti

Vuodenvaihteessa on saatettu käydä tiukat palkkaneuvottelut myös kodeissa. Paljonko viikkorahaa maksetaan ja mistä hyvästä?

Käytäntöjä on monia. Toisissa perheissä ei makseta viikkorahaa lainkaan, vaan rahaa saa harkinnan mukaan lapsen menoihin. Toisissa perheissä viikkorahaa on saanut jo hyvin pienestä alkaen, ja sillä on pitänyt ostaa myös karkkipäivän karkit.

Mikä käytäntö teidän perheessänne on ja miksi? Onko se toiminut hyvin? Mikä on hyvä summa viikkorahaa alakouluikäiselle? Entäpä yläkouluikäiselle tai vanhemmalle?

Vastaa Aamulehden kyselyyn. Teemme aiheesta juttua.