Yhä nuoremmat meikkaavat, ja vanhemmat tuskailevat ilmiön äärellä – Asiantuntija vinkkaa, mitä aikuisten olisi syytä ottaa huomioon

Asiantuntija neuvoo valitsemaan nuorelle iholle sopivia tuotteita. Sosiaalisessa mediassa trendaavissa tuotteissa on myös vanhemman lompakolle sopiva hinta-laatusuhde.

Onko lasten meikkaamisinto aikaistunut, Sokos Emotion Kalevan toimipisteen myynti- ja palveluvastaava Marika Hyvärinen?

”Kyllä on. Tähän on tullut ihan selvä muutos, ja yhä nuoremmat, jopa toka- ja kolmosluokkalaisetkin tiedostavat meikkien tarkoitukset ja tietävät, mitkä tuotteet ovat nyt in.”

Tarvitseeko alakoululaisten meikata?

”Ei tarvitse, mutta somemaailma, Instagram- ja Tiktok-videoiden seuraaminen on tehnyt sen, että kiinnostus meikkeihin on lisääntynyt. Vielä jokunen vuosi sitten kiinnostus ei ollut lainkaan näin suurta.”

Mistä lasten ja nuorten meikkikiinnostus kertoo?

”Meikkaamisesta on tullut nuorten parissa eräänlainen taiteen laji.”

”Meikkaaminen on tuotu niin näkyväksi ja helpommin saataville, että kynnys meikata on madaltanut. Nuorilla on myös halu kokeilla ja parantaa tai korostaa itsessään ominaisuuksia. Itse en näe, että lasten tai nuorten meikkaamisessa olisi niinkään kyse itsetunnon kohottamisesta.”

Stella Pekkinen (vas.) ei laita meikkiä treeneihin, liikuntapäivinä ja silloin, kun sataa. Emma Elo toteaa, että kavereilla on aika paljon Essenceä. ”Tuotteilla on väliä ja haluan, että meikit ovat laadukkaita.”

Milloin lapsi saa alkaa meikata?

”Meikkaamiselle on todella vaikea antaa mitään ikärajaa. Todella tärkeää olisi jokaisen vanhemman muistaa korostaa ja buustata oman lapsensa itsetuntoa ja tuoda esille, että meikkaaminen ei ole vielä tarpeellista. Samaan aikaan on tärkeä kannustaa oikealla tavalla ja yhdessä tiedostaa ilmiö, joka nyt lasta kiinnostaa. Jos liian kovalla kädellä torppaa, lapsi saattaa tehdä vanhemman toiveiden vastaisesti.”

Mitä vinkkejä antaisit tässä tilanteessa vanhemmalle?

”Lähde lapsen ja nuoren mukaan! Silloin näet, mitä lapsi on ostamassa ja mistä hän on kiinnostunut ja saat itsekin tietämystä. Pystyt tällöin myös vähän ohjailemaan, sillä luonnolliset ja kevyet täkytuotteet kuten vaikkapa sävytön huulikiilto tai kulmageeli ovat nyt nuortenkin keskuudessa in.”

”Lasten ja nuorten osalta tuotteet kannattaa valita tarkoin ja käyttäjän ikää tukien. Nuori iho on aika herkkä. Myös ihonhoito on todella tärkeä muistaa, puhdistus ja kosteutus varsinkin.”

Seiskaluokkalainen Diina Hassan (vas.) meikka, kun menee jonnekin. ”Ehkä se on jonkinlainen tapa.” Aino Laineen mielestä on vaan siistiä, jos haluaa ja osaa ilmaista itseään meikin kautta.

Mitä meikkituotteita lapset ja nuoret yleensä ostavat?

”Essence ja Nyx ovat todella suosittuja, ja ne trendaavat nyt isosti somessa. Molemmat tuotemerkit ovat hyviä myös hinta-laatusuhteessa, jolloin vanhemmat eivät joudu perikatoon lapsen meikki-innon vuoksi.”

”Tämän hetket nuoret ovat myös paljon taitavampia meikkaamaan kuin esimerkiksi itse yläkouluaikana.”

Miksi lasten meikkaaminen herättää keskustelua?

”Moni ajattelee asian niin, että meikkaamalla lapsi tai nuori hyppää liian nopeasti aikuisen saappaisiin. Maailma kuitenkin muuttuu, ja meidän pitää muuttua mukana. Nämä ovat nyt niitä vanhemmuuden kasvukipuja, jotka täytyy jossain vaiheessa käydä läpi.”

”Neuvottelu on valttia, puolin ja toisin. Itse mieluummin kannustaisin sopivissa raameissa ja siinä määrinc, kun aikuisesta sopivalta tuntuu. Tuotteita on nyt niin laaja skaala, että sieltä kyllä löytyy myös lapsille ja nuorille sopivia meikkejä.”

Sofia Saikko (vas) kertoo, että meikkiin menee noin 30–45 minuuttia. ”Minulta löytyy aika paljon meikkituotteita, vaikka käytänkin vain muutamaa luottotuotetta”, Jessica Naaralainen toteaa vieressä.

