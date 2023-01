Tamperelaisoppilaat kertovat nyt itse, miksi jo alakoululaiset meikkaavat: ”Meikki on oma valinta”

Koululaisilla menee aamuisin 5–45 minuuttia aikaa meikkaamiseen. Kuusi Lielahden koulun oppilasta kertoo nyt, millaiset meikkaamisrutiinit heillä on ja millaisia tuotteita on käytössä. ”Silmissä menee ehdottomasti eniten aikaa, sillä niiden pitää olla symmetriset.”

Kysyimme Lielahden koulun kuudelta nuorelta, minkä verran he käyttävät meikkiä, miksi ja millaisia kommentteja he meikkaamisestaan saavat. Kuvassa Sofia Saikko (vas.) ja Jessica Naaralainen.

Viidesluokkalainen Emma Elo: ”Aamuisin minulla menee vähän reilu viisi minuuttia meikkaamiseen, vähän tietty riippuu siitä, mitä laitan. Meikkaaminen on aika helppoa, vähän olen katsonut kavereilta mallia.”

Viidesluokkalainen Emma Elo, 11: ”Meikkaan, koska se on kivaa ja haluan välillä olla nättinä”

”Huulikiiltoa olen käyttänyt jo aika pitkään, mutta sain Lumenen ripsivärin vasta nyt joululahjaksi. Käytän välillä ripsiväriä, mutta en joka päivä. Jos on liikuntaa, niin silloin en yleensä laita. Ripsivärini ei ole vedenkestävää, joten en laita, jos sataa.”

”Ei ole iso juttu, jos ei ole ripsaria. Minulla on muutenkin tosi kauniit ripset varsinkin, jos taivutan niitä, joten ripset saattavat näyttää siltä kuin niissä olisi ripsaria, vaikka ei ole.”

”Joskus käytän myös hajuvettä ja poskipunaa, mutta en säännöllisesti. Iltaisin käytän kasvorasvaa sen jälkeen, kun olen puhdistanut hyvin meikit pois. Puhdistuksella on todella iso merkitys! Ei tee ripsille yhtään hyvää, jos unohtaa ottaa ripsarit pois.”

”Tuotteilla on väliä, ja haluan, että meikit ovat laadukkaita. Kavereilla on aika paljon Essenceä. Se on niin halpaa, että en tiedä, onko se sitten kuinka laadukas merkki. Tuuheat tekoripset ovat minusta vähän liikaa ja näyttävät feikeiltä.”

”En vielä halua meikata tämän enempää, kun olen vasta vitosella. Ehkä seiskalla voisin laittaa jo enemmän. Kaikkien ei tarvitse käyttää meikkiä, jos ei halua tai se ei jostain syystä iholle sovi. Eikä tarvitse pitää itseään rumana ja siksi meikata, vaan voi olla ihan hyvin oma itsensä.”

”Meikkaan, koska se on kivaa ja haluan välillä olla nättinä. Minua ei haittaa, jos joku arvostelee meikkaamistani, koska se on kuitenkin oma päätökseni, laitanko kouluun meikkiä vai en, mihin laitan ja paljonko laitan.”

Viidesluokkalainen Stella Pekkinen: ”En koe, että minun pitäisi meikata tämän enempää. Ehdin kyllä myöhemminkin. Minun mielestäni täytyy näyttää omalta itseltään. Jos on liikaa meikkiä, niin sitten ei näytä itseltään.”

Viidesluokkalainen Stella Pekkinen, 11: ”Meikkaan, koska se on kivaa”

”Aloitin meikkaamisen joskus viime vuonna. Meikkaaminen ei ole jokapäiväinen juttu, mutta melkein joka päivä laitan ripsaria ja huulikiiltoa. Voin ihan hyvin tulla kouluun ilman meikkiä, ei haittaa yhtään, koska on ihan normaalia olla ilman meikkiä. En laita meikkiä treeneihin, liikkapäivinä ja silloin, kun sataa.”

”Tykkään kyllä ripsistäni, mutta ripsari tekee niistä pidemmät ja nätimmät. Minulla on herkkä iho, joten ihan mikä tahansa merkki ei minulle sovi. Ripsiväri on Maybelline New Yorkin. Minun ripsilleni ei ainakaan tee hyvää, jos unohdan puhdistaa ne. Myös kasvorasvan käyttö on tärkeää. Ehdin aamulla ihan hyvin meikata, sillä siihen ei mene hirveästi aikaa – ehkä joku 15 minuuttia.”

”Meikkaan, koska se on kivaa. On ihan ok, jos ei halua meikata, mutta myös on ihan ok, jos haluaa. Ihmisillä on erilaisia mielipiteitä.”

Kuudesluokkalainen Sofia Saikko: ”Käytän meikkiä, koska joskus vaan tuntuu siltä, etten ole tarpeeksi kaunis. Meikin kanssa en näytä oudolta tai ulkopuoliselta tai erotu joukosta. Minun ripsiäni ei edes huomaisi, jos en käyttäisi ripsaria.”

Kuudesluokkalainen Sofia Saikko, 12: ”En pysty menemään minnekään ilman meikkiä”

”Aloin meikata enemmän, kun oli 11-vuotias, mutta olen kyllä huulikiiltoa ja ripsiväriä käyttänyt jo 9-vuotiaana. Käytän päivittäin concealeria tai peitepuikkoa, ripsiväriä, huulikiiltoa ja kulmageeliä. Kotona erilaisia meikkejä on iso laatikollinen, mutta käytän niistä vain pientä osaa. Kannattaa katsoa itselle sopivat tuotteet, jotka eivät allergisoi. Myös puhdistusaineet ja rasvat ovat todella tärkeitä.”

”Meikkaaminen ei ole enää vaikeaa, kun teen joka päivä suurin piirtein saman. Aikaa meikkiin menee noin 30–45 minuuttia. Meikkaamisen kohtuudella voi aloittaa jo ehkä neljännellä luokalla. Kerran on kysytty, miksi minulla on liikuntatunnilla kaksi kiloa meikkiä, mutta ei muuten kukaan ole puuttunut meikkaamiseen.”

”Olen ilman meikkiä yöllä ja kotona, kun tiedän, etten mene minnekään. En pysty menemään minnekään ilman meikkiä, pelkkä ripsarikin riittää. En tykkää omasta ulkonäöstäni niin paljon, että voisin mennä minnekään ilman meikkiä enkä enää pysty katsomaan itseäni peilistä ilman meikkiä.”

”Kaikkien ei tarvitse meikata eikä minun meikinkäyttöni kuulu muille.”

Kuudesluokkalainen Jessica Naaralainen: ”Ensimmäisen kerran laitoin vähän ripsiväriä ja huulikiiltoa muistaakseni tokalla luokalla. Aamuisin menee aikaa joku 30–45 minuuttia, mutta silmissä ehdottomasti eniten, sillä niiden pitää olla symmetriset ja ripsarit pitää saada hyvin.”

Kuudesluokkalainen Jessica Naaralainen, 12: ”Meikkaan itseni takia”

”Ennen meikkiä laitan aina rasvan, ettei iho mene huonoksi. Meikki vaihtelee vähän päivittäin, mutta yleensä laitan concealeria, pohjustavan ripsarin ja ripsarin sekä huulikiiltoa. Välillä korostan myös kulmia ja laitan silloin tällöin poskipunaa ja highlighteria.”

”Ihoa pitää hoitaa hyvin, ja siksi olen kerran viikossa ilman meikkiä. Silloin pidän ihonhoitopäivän ja käytän seerumeita ja muita ihonhoitotuotteita. Puhdistusaineet ovat tosi tärkeitä ja esimerkiksi micellar-vesi toimii todella hyvin. Essence on halpa ja hyvä, ihan yhtä hyvä kuin vähän kalliimpi merkki. Minulla on aika paljon meikkituotteita, vaikka käytänkin vain muutamaa luottotuotetta.”

”Jos minusta tuntuu, että olen nätti ilman meikkiä, niin silloin en laita. Voisin kyllä tulla kouluun ilman meikkiä. En ole koskaan saanut ilkeää kommenttia meikin käytöstä. Olen aina myös osannut meikata hyvin. Liikaa meikkiä ei saa olla. Minusta normaali määrä on silloin, kun sitä ei edes juuri huomaa.”

”Meikkaamiseni ei ole kenenkään muun ongelma, se ei varmasti haittaa ketään eikä ole keneltäkään pois. Meikki on oma valinta. Käytän meikkiä, koska se tekee olosta mukavan ja jotta tunnen itseni nätiksi. Meikkaan itseni takia.”

Seiskaluokkalainen Aino Laine: ”Meikittömyys on minusta siistiä, ja on hienoa, että uskaltaa näyttää, vaikka ei olisikaan täydellinen iho.”

Seiskaluokkalainen Aino Laine, 13: ”Meikki on kiva juttu”

”Kouluun laitan yleensä vain ripsaria ja ehkä jotain kulmageeliä. Joskus saatan laittaa myös poskipunaa ja silmien alle meikkivoidetta. Kouluun en oikein enää osaa tulla ilman meikkiä, mutta harrastuksiin voin ihan hyvin mennä.”

”Aloitin meikkaamisen 11-vuotiaana, mutta silloin laitoin niin vähän ripsaria, että sitä ei edes huomannut. Vapaa-ajalla tykkään tehdä värikkäämpiä meikkejä. Kotona minulla on meikkipöytä, jossa on muun muassa värikkäitä luomiväripaletteja varten on oma hylly.”

”Koulurepussa on oma meikkipussi, ja aamuisin minulla menee noin 10–15 minuuttia meikkaamiseen. Puhdistaminen on todella tärkeä juttu.”

”Meikki on kiva juttu ja tekee minusta nätimmän. Sehän on vaan siistiä, jos haluaa ja osaa ilmaista itseään meikin kautta. Tähän asiaan ei muiden kannata tuhlata energiaa. Muut voivat tätä asiaa itkeä kotona, mutta kun tämä ei minua haittaa, niin ei sillä ole mitään väliä.”

Seiskaluokkalainen Diina Hassan: ”Meikkaan ihan omaksi iloksi ja siksi, kun se on kivaa. Kyllä meikistä myös tulee itselle hyvä olo.”

Seiskaluokkalainen Diina Hassan, 13: ”Meikki on jokaisen nuoren oma asia”

”Jos teen nopean ja simppelin meikin, niin ei siinä kauaa mene – ehkä 15 minuuttia. Kouluun laitan yleensä concealeria, ripsiväriä, kulmageeliä ja huulikiiltoa. Jos on enemmän aikaa, niin saatan laittaa highlighteria.”

”Yleensä kun menen jonnekin, niin meikkaan. Ehkä se on jonkinlainen tapa. Kouluun kyllä meikkaan, mutta jos olen vaan kotona, niin silloin en meikkaa. Käytän tietysti myös meikinpoistoaineita, erilaisia puhdistusaineita, seerumeja ja yövoidetta. Pidän ihon puhtaana ja raikkaana.”

”Myös minulla on jonkin verran erikoismeikkejä, ja sitten niin sanotut arkimeikit ovat omassa pussissa. Meikkaaminen ei ole missään nimessä pakko. Ei kaikkien tarvitse käyttää meikkiä eikä sitä kannata kauhean nuorena aloittaa, sillä tuotteet voivat myös allergisoida. Meikki on silti jokaisen nuoren oma asia ja ihan omasta halusta ja tahdosta kiinni.”

Aino Laine, Diina Hassan, Stella Pekkinen, Emma Elo, Jessica Naaralainen ja Sofia Saikko kertovat minkä verran he meikkaavat ja millä tuotteilla. Kaikkien mielestä meikkaaminen on kivaa ja siitä tulee itselle hyvä olo.

Lue lisää: Yhä nuoremmat meikkaavat, ja vanhemmat tuskailevat ilmiön äärellä – Asiantuntija vinkkaa, mitä aikuisten olisi syytä ottaa huomioon