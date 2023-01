Katso iloiset kuvat: Lapset purkavat lomaenergiaansa pomppien ja liukuen – Kysyimme, mitä muuta he odottavat alkaneelta vuodelta

Pop up -sisähuvipuisto Tähtiareenassa Tampereen messu- ja urheilukeskuksessa houkutti maanantaina lapsia vanhempineen viettämään vauhdikasta vapaapäivää.

Tässä vaiheessa lomakautta monessa perheessä kaivataan jo kipeästi leikkitilaa ja toimintaa. Maanantaina moni aktiivista menoa kaipaava lapsiperhe olikin suunnannut Pomppupuistoon Tampereen messu- ja urheilukeskukseen.

Tähtiareena on tällä hetkellä täytetty erilaisilla pomppulinnoilla ja peleillä. Kyseessä on Pomppupuisto-niminen pop up -tapahtuma, jossa on noin 30 erilaista toimintapistettä lapsille. Maanantaina paikalla oli tavattavissa myös juhlaprinsessa eli Lumikuningattaren rooliasussa lapsia tervehtinyt Maria Ahmed.