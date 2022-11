Oranssit päivät -kampanja pyrkii lopettamaan naisiin kohdistuvan väkivallan – Tänä vuonna painopiste parisuhdeväkivallassa: tunnista nämä myrkyllisen suhteen merkit

Parisuhdeväkivalta ei viittaa ainoastaan fyysiseen väkivaltaan, vaan vahingoittavia toimintamalleja on monenlaisia. Väkivaltaa olisi tärkeää ennaltaehkäistä ja puuttua siihen heti alkuvaiheessa, mutta hälytyskellot eivät aina soi ajoissa, kun väkivallan tekijä on oma kumppani.

Aamulehti

Naisten vapaaehtoisjärjestö Soroptimist International Europe nostaa tämän vuoden Oranssit päivät -kampanjan painopisteeksi parisuhdeväkivallan ennaltaehkäisyn. Kampanjan iskulause on ”read the signs”, jolla pyritään herättämään tietoisuutta parisuhdeväkivallan ensimmäisistä merkeistä.

”Parisuhdeväkivallan hälytysmerkit on tärkeä nostaa esiin, koska niihin kiinnittää harvoin huomiota itse. Mutta jos tietoa on saanut jostain, asiaa rupeaa helpommin miettimään. Oranssien päivien merkitys on herättää miettimään tätä asiaa”, sanoo Tampereen soroptimistiklubin toiminnassa yli kymmenen vuotta mukana ollut Irmeli Salonen. Salonen on myös työskennellyt turvakodissa.

Mikä? Oranssit päivät Oranssit päivät on YK:n kampanja, jota vietetään vuosittain 25.11.–10.12. maailmanlaajuisesti. Oranssi väri on naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen väri ja symboloi toivoa tulevaisuudesta, jossa kukaan ei joutuisi väkivallan uhriksi. Suomi on Euroopan unionin toiseksi väkivaltaisin maa naisille. Lähes joka toinen nainen on kokenut fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa 15 vuotta täytettyään. Joka kolmas nainen ja vajaa viidennes miehistä Suomessa kokee elämänsä aikana parisuhteessa fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa tai niillä uhkailua Tilastokeskuksen vuoden 2021 tutkimuksen mukaan. Henkistä parisuhdeväkivaltaa on kokenut 49 prosenttia naisista ja 42 prosenttia miehistä.

Ole varuillasi, jos jokin näistä merkeistä esiintyy parisuhteesi tai läheisesi parisuhteen alussa:

Intensiivisyys

Liioittelevat eleet, vaatimukset suhteen muuttumisesta nopeaan tahtiin niin sanotusti vakavaksi, viesteillä pommittaminen eri kanavien kautta.

Mustasukkaisuus

Normaalin kanssakäymisen rajoittaminen muiden ihmisten kanssa, painostus yksityisten asioiden jakamiseen ja omien henkilökohtaisten rajojen ylittämiseen.

Kontrollointi

Puhelimen tai sähköpostin luvaton tarkistaminen, pukeutumisen ja käyttäytymisen ohjeiden saneleminen, kutsumattomat vierailut toisen kotiin.

Eristäminen

Ystävien ja perheen tapaamisen rajoittaminen, toisen vapaa-ajan omiminen ja sosiaalisten kontaktien mollaaminen.

Kritiikki

Negatiiviset kommentit ulkonäöstä, mielipiteiden vähättely ja niiden kunnioittamattomuus ja persoonallisuuden kyseenalaistaminen.

Sabotaasi

Omaisuuden tahallinen piilottelu, mielenterveyden epäily, manipulointi ja painostus.

Syyllistäminen

Syyllistäminen, maalittaminen, negatiivisten asioiden ja ongelmien sysääminen toisen niskaan sekä henkilökohtaisen vastuun kieltäminen.

Viha

Vakavat mielialanvaihtelut, ylireagointi, hallitsemattomat raivonpurkaukset, seksuaalinen painostus ja pelottelu.

Läheiset voivat myös auttaa ja puuttua

Salosen mukaan edellä mainitut henkisen väkivallan muodot ovat yhtä pahoja kuin fyysinen väkivalta, vaikka ne eivät jätä yhtä näkyviä jälkiä.

”Tilannetta täytyy osata lukea ja reagoida sitten ajoissa, vaikka on toki inhimillistä, että merkkejä ei huomaa heti.”

Parisuhdeväkivallan uhrin läheiset voivat kuitenkin myös auttaa ennaltaehkäisevästi. Salosen mukaan läheiset voivat myös nähdä myrkyllisen suhteen todellisen luonteen paljon selkeämmin kuin uhri itse.

”Tärkeintä on olla kiinnostunut lähimmäisen parisuhteesta, olla läsnä ja kuunnella. Tarkoitus ei ole etsiä vikoja toisen suhteesta, vaan tukea.”

Salonen muistuttaa, että kaikilla ei ole tällaista tukea ja luotettavaa ihmistä lähellä, joten myös lähipiirin ulkopuolinen tuki on tärkeää. Apua voi saada esimerkiksi turvakodeista ja erilaisilta järjestöiltä.