Tästä vaivasta pitäisi puhua kaikille pojille etukäteen – Kova kiveskipu vaatii aina nopeaa päivystyskäyntiä

Taysin lastenkirurgian erikoislääkäri Sampo Antila sanoo, että poikien vatsakipujen yhteydessä pitäisi aina tutkia myös kivekset. Kipua ei aina osata paikallistaa.

Aamulehden lukija oli joutunut pelottavaan tilanteeseen teini-ikäisen poikansa kipujen kanssa: ”Luulimme ensin, että kyseessä on vatsatauti, koska kipu säteili vatsaan, eikä poika kertonut, että myös kives on kipeä. Hän oli onneksi itse googlannut oireitaan ja tajunnut, että kyseessä voi olla kiveksen kiertymä. Onneksi hän kertoi lopulta illalla meille epäilystään ja ehdimme sairaalaan. Hänet kiikutettiin viipymättä leikkauspöydälle, nukutettiin ja kives saatiin pelastettua.”

Äidistä tilanne oli tuntunut hyvin yllättävältä.

Onko kiveksen kiertymän kanssa todella niin kiire, Taysin lastenkirurgian erikoislääkäri Sampo Antila?

”Voimakas ja äkisti alkava kiveskipu vaatii aina päivystyskäyntiä. Pitäisi vieläpä mennä sellaiseen päivystykseen, jossa voidaan myös nukuttaa ja leikata, ettei ensin hukkaa aikaa jonottamalla johonkin muuhun päivystykseen.”

”Se, miksi on niin kiire ja miksi kiveskivusta pitää aina huolestua, on se, että kiertymä pitäisi päästä vapauttamaan nopeasti. Jos leikkaamaan päästään alle kuudessa tunnissa, 95–97 prosenttia kiveksestä on yhä elossa. Jos aikaa on kulunut 12 tuntia, puolet on elossa. Jos aikaa on kulunut 24 tuntia, on kives todennäköisesti kuoliossa. Jos siis vaivan kanssa viivyttelee, kiveksen voi menettää.”

Huomataanko vaiva huonosti?

”Kiveskipu voi säteillä ja tuntua vatsakipuna. Näin varsinkin pienillä lapsilla, jotka eivät osaa vielä kovin hyvin paikantaa kipua. Jos tunnustelee kiveksiä, selkein kipu löytyy kyllä sieltä. Tärkeää on, että jokaisen vatsakipuisen pojan kohdalla lääkäri tutkisi aina myös kivekset.”

”Aina nuori ei kehtaa myöskään sanoa, jos kiveksissä on kipua. Tästä kannattaa puhua etukäteen.”

Millainen kipu kiertymässä on?

”Yleensä kipu on niin kova, että nuori herää siihen. Aina kipu ei ole niin kova, ja silloin saatetaan viivytellä.”

”Vaiva voi myös tulla ja mennä, koska kiertymä voi aueta itsekseenkin ja kiertyä taas uudestaan. Oireita voi olla pidempään, ja niin joskus onkin ennen varsinaista kiertymää.”

Onko vaiva periytyvä tai onko muuta, mikä voisi ennustaa sairastumista?

”Kiveskiertymän riski on hieman suurentunut, jos lähisukulaisella on todettu kiveskiertymä. Kiveksen kiertymän vaara voi olla, jos kives ei ole ihan laskeutunut tai jos kiveksen laskeutumisessa ja kiinnittymisessä kivespussiin on jokin häiriö. Jos kives ei ole kunnolla kiinnittynyt kalvorakenteisiin, se voi päästä pyörähtämään ja kiertymään.”

Onko leikkaus vaikea?

”Ei. Kives kiertyy verisuontensa ympäri, jolloin verisuonet menevät tukkoon. Leikkauksessa löytyy yleensä huononvärinen kives. Kiertymä vapautetaan ja odotetaan noin 15 minuuttia, että väri palautuu. Jos verenkierto ei palaudu, kives poistetaan.”

Onko poistosta haittaa?

”Mies pärjää yhdellä kiveksellä ihan hyvin, ja hedelmällisyys säilyy yleensä hyvänä. Yleensä leikkauksessa käydään kiinnittämässä myös toinen kives, ettei se kierry myöhemmin.”

Onko kiveksen kiertymä yleinen vaiva?

”Ei, mutta asian tärkeys johtuu siitä, että se vaatii aina nopeaa hoitoa. Kiveksen kiertymää yleisempiä kiveskivun aiheuttajia ovat kiveslisäkkeen kiertymä ja lisäkiveksen tulehdus, mutta koska kiveksen kiertymän kanssa on kiire, eikä sitä pysty kovin helposti oireiden perusteella erottamaan muista, on arvio aina tehtävä sairaalassa.”

”Se on aika harvinainen lopulta. 25 ikävuoteen mennessä se tulee vain yhdelle neljästätuhannesta. Esimerkiksi umpilisäkkeen tulehdus tulee väestössä noin kahdeksalle sadasta.”

Minkä ikäisillä kiertymää tyypillisesti on?

”Tyypillisesti kiveksen kiertymä tulee murrosiässä tai sen alussa. Toinen ryhmä ovat vastasyntyneet ja keskoset. Heillä sitä voi olla vaikea havaita, ja yleensä ollaan myöhässä.”