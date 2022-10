”Vähän tulee kyllä koulua ikävä” – kysyimme lapsilta, millaisia suunnitelmia heillä on syyslomalle

Koululaisten aamukammassa ei ole enää montaa piikkiä. Monelle syysloma on odotettu välipysäkki syyslukukauden keskellä.

Pirkanmaan kouluissa vietetään syyslomaa ensi viikolla. Kysyimme tamperelaisen Tesoman koulun oppilailta, mitä kivaa he ovat suunnitelleet syysloman varalle.

Ekalla oleva Lila Hänninen suorastaan hypähtää ilmaan kertoessaan, kuinka kiva syyslomasta tuleekaan.

Lila Hänninen

ekaluokkalainen

”Syysloma on vain viikon loma, joka on syksyllä. En osaa sen tarkemmin selittää. Koulua ei voi olla joka kuukausi peräkkäin ja joka päivä. Syysloma eroaa talvilomasta siitä, että silloin on talvi ja nyt on syksy, eikä voi tehdä samoja asioita. Jos syyslomaa ei olisi, ei se olisi minulle mikään katastrofi. Kesälomalla tuli ikävä kouluun, mutta viikossa ei ehdi tulla.”

”Syyslomalla aion olla ainakin Rovaniemelle muuttaneen Olgan kanssa – oli tosi lähellä, että hän olisi päässyt meille yökylään, mutta pääsee onneksi edes kylään. Lisäksi aion mennä Karmivaan karnevaaliin ja sitten isosiskolla on synttärit. Tulee ihan kiva loma.”

Sara Sydänmaa on menossa syyslomalla ainakin kylpylähotelliin ja Heurekaan. Tokaluokkalainen Sydänmaa myöntää, että vähän tulee kyllä koulua ikävä.

Sara Sydänmaa

tokaluokkalainen

”Hyvältä tuntuu jäädä syyslomalle. Jos syyslomaa ei olisi, niin vähän harmittaisi. Pituus on ihan hyvä, mutta sitten kun loppuu, tulee sellainen olo, että saisiko vielä vähän lisää lomaa. Vähän tulee kyllä koulua ikävä, kun täällä on tosi kivaa, kavereita ja kaikkea. Aion kyllä lomalla olla kavereittenkin kanssa.”

”Minä ja perheeni mennään ainakin kylpylähotelliin ja Heurekaan. Äidin kanssa vielä vähän suunniteltiin, että voitaisiin mennä elokuviinkin. Supermarsu 2 on juuri tullut, se olisi kiva nähdä”

Kuudesluokkalainen Sara Heimlander ei osaa edes lomalla nukkua pitkään, vaan herää aamuvirkkuna ehkä jo kuudelta.

Sara Heimlander

kuudesluokkalainen

”Ihan parasta, että on loma. Loma on ihana asia! Hyvä, että on tasaisesti koulua ja lomaa. Yhtään en ainakaan lyhentäisi syysloman kestoa, se olisi ihan kauheaa. Vähän pidentäisin. Yhtään ei tule koulua ikävä.”

”Syyslomalle on paljon kivoja suunnitelmia: menen tallille, olen kaverin kanssa, menen mummulle ja papalle ja sitten Soolo-koira tulee meille. Se on jo tosi vanha, 16-vuotias, enkä näe sitä kovin usein, joten siitä olen tosi innoissani. Minä en osaa nukkua lomallakaan myöhään: olen niin aamuvirkku kuin olla vaan voi ja herään joka aamu kuudelta. Syyslomalla kuuluu syödä herkkuja kuten sipsejä ja karkkeja, mutta oma ehdoton lempparini on Pepsi Max mangon makuisena.”

Seitsemäsluokkalaisen Ella Rantalan syyslomasuunnitelmiin kuuluu ainakin Karmiva karnevaali ja Ilveksen peli.

Ella Rantala

seiskaluokkalainen

”Syyslomaan liittyvät ajatukset on vähän sekavat – toisaalta ihan kivaa, että tulee viikon lomaa ja olen kyllä vähän loman tarpeessa, mutta sitten koulussa on silti ihan kivaakin. Koeviikot alkavat heti syysloman jälkeen, mutta lomalla ei tarvitse lukea. Ehkä vähän enkkua pitää katsoa, muut osaan jo.”

”Syyslomalla mennään ainakin Särkänniemeen Karmivaan karnevaaliin ja Ilveksen peliin. Loppuviikko menee mökillä puutalkoissa. Syysloman pituus on ihan hyvä, samoin sen paikka. En muuttaisi kumpaakaan.”

Miklos Lahti voisi pari päivää pidentää syysloman kestoa. Viidesluokkalainen Lahti pääsee syyslomalla elämänsä ensimmäiseen ulkomaanreissuun.

Miklos Lahti

viidesluokkalainen

”Syysloman pituus on minusta ihan hyvä, tuollainen pikkuloma. Ehkä vähän pidentäisin, pari päivää lisää. En ainakaan lyhennä, koska on ihan reilua olla lomalla, kun meillä on aika monta koulupäivääkin. Harrastan jalkapalloa, mutta syyslomalla ei ole treenejä.”

”Lähdetään sunnuntaina isovanhemmille siskon kanssa ja siitä sitten Espanjaan. Olen kovasti odottanut reissua, sinne on luvattu lämpöä ja aurinkoa. En tietenkään syö mitään herkkuja, enpä! On kyllä unelmien syysloma tulossa, aivan kuin tämä olisi unta.”

Kolmasluokkalainen Olli Lahti muistuttaa, että läksyt pitää sitten muistaa tehdä, ettei syyslomalla tarvitse avata koulukirjoja.

Olli Lahti

kolmasluokkalainen

”Syysloma on kiva juttu. On ihan kiva, kun ei ole mitään isoja suunnitelmia, joten meinaan pelata aika paljon. Oma suosikkipelini on Minecraft. Kouluun ei oikeastaan tule ikävä, mutta teen ainakin läksyt, etteivät ne vaan unohdu.”

”Unelmien syyslomalla tekisin kaikkia kivoja juttuja ja auttaisin muita ihmisiä: niille, keillä ei ole rahaa, antaisin sen verran, että he saisivat työn, ruokaa ja lääkkeitäkin.”

”Jos pitäisi päättää syys- ja talviloman välillä, valitsisin talviloman lasketteluharrastuksen vuoksi.” Yhdeksäsluokkalainen Iida Silvonen aikoo syyslomalla ulkoilla, rentoutua ja lukea.

Iida Silvonen

yhdeksäsluokkalainen

”Syysloma on mielestäni pieni hengähdystauko, vähän niin kuin välivaihe. Kiva, että on jotain kesä- ja joululoman välissä. Loma voisi olla minusta viikon tai kaksi aikaisemmin, koska sitten ruska olisi kauneimmillaan. Jos pitäisi päättää syysloman ja talviloman välillä, ottaisin talviloman – olen lasketellut 2-vuotiaasta ja olemme aina Lapissa talvilomalla.”

”Unelmien syyslomalla matkustaisin ulkomaille, jonnekin kauas ja lämpimään. Lähdetään nytkin Espanjaan, mutta vasta syysloman jälkeen juhlimaan iskän synttäreitä. Ensi viikolla ulkoilen ja nautin ulkoilmasta, olen kavereiden kanssa, rentoudun ja aion lukea kirjoja, koska tykkään lukemisesta. Näin lyhyessä ajassa ei ehdi tulla koulua ikävä.”

Nelosluokkalainen Aino Jylänki myöntää, että ei ole kivaa olla kauaa pois koulusta.

Aino Jylänki

nelosluokkalainen

”Odotan syyslomaa kovasti, koska silloin näen serkkuja ja päästään luontoretkelle. Mennään jollekin suolle, joka on tässä lähellä. Lomat on minusta jaoteltu ihan hyvin. Syysloma ei ole mikään isoin loma kaikista, kuitenkin vaan viikko.”

”Minusta on ihan kiva kun saa vapautta koulusta, mutta ei ole kivaa olla kauaa pois. Yleensä ei tule ikävä kouluun, ehkä vikana päivänä jo vähän odottaa että pääsisipä jo kouluun. Syysloman paikka ei ole minusta niin tärkeää, että tarvitsisi huutaa tai jotain.”

Kahdeksasluokkalaiset Peppi Hakanen ja Oona Moisio aikovat viettää aikaa yhdessä myös syyslomalla.

Peppi Hakanen ja Oona Moisio

kasiluokkalaiset

”Meillä on aika paljon yhteisiä suunnitelmia: mennään ainakin yhdessä Vierumäelle reissuun. Viikko on just hyvä, lyhentäminen ei tule kuuloonkaan. Syyslomaa voi pidentää, kunhan ei tarvitse olla kesällä koulussa.”

”Syysloma tulee hyvään saumaan. Tällä viikolla on todella paljon kokeita, joten ollaan kyllä loman tarpeessa. Koulua ei tule ikävä, koska nyt ehtii nähdä kavereita vapaa-ajallakin paremmin.”

Apulaisrehtori Mari Mönkkösen unelmien syysloma olisi jossain tosi kaukana ja lämpimässä nauttimassa auringonvalosta, aktiviteetteja unohtamatta.

Mari Mönkkönen

apulaisrehtori

”Ihanaa, kun tulee syysloma ja pieni paussi töistä ja koulusta. Syysloma asettuu aika kivasti puoliväliin syyslukukautta ja tulee kyllä hyvään saumaan. Sekä syysloma että talviloma ovat molemmat tärkeitä, en minä haluaisi luopua kummastakaan. Henkisesti tärkeämpi on talviloma, koska silloin pääsee talvilajien pariin ja nauttimaan talvesta.”

”Unelmien syyslomalla olisin jossain tosi kaukana ja lämpimässä nauttimassa auringonvalosta ja lämmöstä, unohtamatta aktiviteetteja ja nähtävyyksiä. Tällä kertaa pääsen syyslomalla perheen luokse Kuopioon ja aion vaan lepäillä ja viettää aikaa tärkeiden ihmisten kanssa. Lomalla ei ole lukujärjestystä, mutta en tiedä, osaanko koskaan vain olla ilman aikatauluja. Ehdottomasti jo viikonloppuna tulee ikävä kouluun ja työkavereita. Kyllä syysloma on ansaittu, kiva juttu ja sopivan mittainen, oikeastaan täydellinen.”