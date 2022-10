Kiusaako hankala exä vai vaivaako bonusvanhempi? – Aamulehden uusperhesarja kertoo, mikä avuksi hankalien tunteiden kanssa: Lue koko sarja tästä!

Uusperheasiantuntija ja terapeutti Taru Meritie avaa monipuolisesti uusperheen erilaisia rooleja ja niihin liittyviä tunteita. Hän myös neuvoo, mistä voisi olla hankalissa tilanteissa apua.

Uusperheessä on yhtä monta näkökulmaa kuin siinä jäseniä – ja päälle vielä ex-puoliso. Aamulehden juttusarja avaa näiden erilaisten roolien synnyttämiä tunteita ja esittää myös ratkaisuja solmukohtiin.

Aamulehti

Uusperheistä kirjoitetaan usein hersyviä tarinoita, joissa onni kasvaa kilpaa eteisen kenkävuoren kanssa. Seinien sisällä voi kuitenkin pyöriä monenlaisia tunnemyrskyjä, jotka aiheuttavat ongelmia.

Uusperhesarjassamme käsittelemme näitä tunteita eri osapuolten näkökulmasta ja esitämme myös konkreettisia keinoja avuksi.

1. Ex-puoliso

Ensimmäisessä osassa uusperheasiantuntija ja terapeutti Taru Meritite avaa ex-puolison tunteita. Millaista on katsella oman ex-puolison ja lasten uusperhettä ulkopuolelta, ja miksi sen asioihin on niin kova tarve puuttua? Meritien mukaan kolme asiaa olisi erityisen tärkeää pitää aina erillään: talous, lasten asiat ja erotunteet.

Lue lisää: Kuka saa päättää lasteni asioista? Uusperheen ulkopuolisen vanhemman kannattaa miettiä puheitaan: ”Riitojen luominen uusperheeseen on henkistä väkivaltaa omaa lasta kohtaan”

2. Uusperheen vanhempi

Toisessa osassa kuuntelemme uusperheen luoneen vanhemman ajatuksia. Miksi usein tuntuu siltä, että teki niin tai näin, aina joku pahastuu? Meritie kertoo myös, miksi vuoroviikkoasumisessa ei saisi omistaa lapsiviikkoa kokonaan lapselle ja mistä on kyse syyllisyysvanhemmuudessa.

Lue lisää: Eronneen vanhemman kannattaa käsitellä syyllisyyden tunteensa: ”Lapsen hyvittely on vain itsekästä” – Omaa lapsiviikkoa ei saisi myöskään omistaa lapselle

3. Bonusvanhempi

Bonusvanhemman on tärkeää saada olla tasa-arvoinen aikuinen omassa perheessään, oli hänellä omia lapsia tai ei. Kannattaa luoda suora suhde bonuslapsiin, eikä piiloutua puolison selän taakse. Meritie avaa myös sitä, miksi etenkin naisten välit bonusvanhempana ja exänä ovat usein vaikeat.

Lue lisää: Tuntuuko, että puolisosi lapset on kasvatettu väärin? – Bonusvanhemmalla on merkittävä rooli lapsen elämässä, halusi hän sitä tai ei

4. Lapset

Kaiken keskellä ovat tietysti lapset. He ovat myös omasta mielestään maailman napoja, hyvässä ja pahassa. He imevät aikuisten tunteita ja kantavat taakkaa riidoista. Vanhemman vastuulla on, ettei tilannetta lähdetä hyvittelemään tai antamaan liikaa vastuuta lapselle. Se luo turvattomuutta.