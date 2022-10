Lapsi istui lannevyössä etupenkillä, kun rattijuoppo ajoi nokkaa päin – Aamulehden lukijat kertovat tarinoita auton kyydistä ennen kunnollisia turvaistuimia

Kaksi lasta samassa turvavyössä, pieni lapsi vanhemman sylissä ja toiset makaamassa farmarin takakontissa. Turvavyöpakko tuli Suomeen vasta vuonna 1987, joten sitä ennen autoissa matkustettiin hyvin monenlaisin tavoin. Aamulehden lukijat ihmettelevätkin, kuinka onnekkaasti he pysyivät hengissä.

Toyota Corolla oli yksi 1970-luvun suosituista perheautoista. Aamulehden lukijat muistelevat, miten he lapsuudessaan matkasivat autoissa, joissa ei aina ollut edes turvavöitä. Turvavöiden käyttöpakko tuli takapenkeille Suomessa vasta vuonna 1987.

Kerroimme tuoreista lasten istuinsuosituksista Aamulehden jutussa ja kysyimme samalla muistoja ajasta ennen kunnollisia turvaistuimia – tai edes turvavöitä.

Moni lukija hämmästeli onneaan, että on selvinnyt kyydeistä ylipäätään hengissä. Hurjimmissa tarinoissa pahin on ollut todella lähellä. Yksi lukija kertoo vaarallisesta kohtaamisesta rattijuopon kanssa näin:

”En tykännyt rinnan yli menevästä vyöstä alle kouluikäisenä, joten vanhemmat antoivat matkustaa pelkällä lannevyöllä, etupenkillä totta kai. Nokkakolariinhan sitä jouduttiin, kun peilijäällä luisteli kännikuski väärälle kaistalle. Auto lunastukseen, mutta kuin ihmeen kaupalla selvisin vain niskavammalla. Sitä hoidettiin tuella pari viikkoa. Nyt olen itse vanhempi – ja ekaluokkalainen lapseni istuu edelleen selkä menosuuntaan laadukkaassa turvaistuimessa”, kirjoittaa nimimerkki Niskat nurin.

Moni muukin sanoo, ettei itse laittaisi omia lapsiaan tänä päivänä samanlaiseen vaaraan kuin missä itse oli pienenä.

”Omilla lapsilla on suositusten mukaiset turvalaitteet ja käyttävät niitä niin pitkään, kun on tarvetta. Ikinä en antaisi itselleni anteeksi, jos lapsille sattuisi jotain, mikä on nykyisillä turvaistuimilla estettävissä”, kirjoittaa Milja, kahden alle 3-vuotiaan äiti Tampereelta.

Aulikki Etelärinne kertoo matkustaneensa itse yleensä vöissä takapenkillä, vaikka välillä myös penkillä maaten.

”Näin jälkikäteen ajateltuna hurjimpia olivat matkat harrastuksiin. Saimme ohjaajaltamme kyydin keskustasta harrastuspaikalle. Jos kaikille ei riittänyt muuten tilaa, kömpi osa lapsista farkkuauton tavaratilaan ’koiriksi’. Onneksi mitään ei sattunut!” Etelärinne kirjoittaa.

”Nyt itselläni on kaksi pientä poikaa ja joudun faijaa välillä ohjeistamaan turvakaukaloista ja -istuimista, kun hän meinaa, ettei 2-vuotias taapero enää semmoista tarvitse”, nimimerkki Nainen -96 kertoo ja muistelee, kuinka itse istui lapsena samassa turvavyössä siskonsa kanssa.

Samaan tyylin kertoi matkanneensa muutama muukin lukija. Tämä kertomus on jo 1990-luvulta.

”Takapenkillä toisella puolella kaksi tyttöä samassa turvavyössä ja toisella puolella kaksi poikaa samassa. Oltiin joko vierekkäin tai nuorempi isomman sisaruksen sylissä”, kertoo nimimerkki Onneksi ei sattunut kolaria.

Seisten keskipaikalla

Moni lukija kertoo keikkuneensa keskipaikalla seisten ilman mitään turvavöitä. Nämä kertomukset ovat 1970-luvun muistoja.

”Seisoin autossa ajon aikana ja kokeilin, kuinka kauan pysyn pystyssä isän mutkitellessa autoa ajaessaan”, kertoo nimimerkki Hanna.

”Alle kouluikäisenä seisoin keskellä takapenkin jalkatilaa ja pidin kiinni oliivinvihreän Datsun 100A:n etupenkkien reunoista. Kun en enää jaksanut seistä, takapenkki oli vapaata leikkitilaa. Matkustin myös modernisti selkä menosuuntaan, koska takaikkunalle sai hyvät leikit pikkutavaroilla ja polvillaan seisten oli hyvä nojata takapenkin selkänojaan”, nimimerkki Datsun 100A kirjoittaa.

”Koska olin esikoinen, minulla oli koko takapenkki käytössä. Jos väsytti, nukuin takapenkillä poikittain. Enimmäkseen kyllä roikuin etupenkkien välissä. Jos tuli huono olo, isä veti potan esiin kuskin penkin alta”, Jonna Saukko muistelee Saab 900:n kyytiä.

”Seisoin etupenkkien välissä pidellen etupenkeistä kiinni. Hienosti näki maisemat – eipä tullut kenellekään mieleen, että vielä hienommin lentäisi kuin leppäkeihäs törmäyksessä. Välillä istuin ensiapulaukun päällä, se toimi istuinkorokkeena”, kirjoittaa nimimerkki Pikku Myy.

Maaten takakontissa

Useat lukijat kertoivat nauttineensa lapsena matkanteosta makuuasennossa. Muistot ovat hyvin lämpimiä.

”Auton takapenkin selkänojat sai kaadettua. Niinpä meillä lapsilla oli iso tila farmari autossa. Siellä me pötköteltiin patjalla, pelattiin pelejä ja piirrettiin. Mukavaa oli, vaikka matka oli pitkäkin”, nimimerkki Tuulikki kertoo.

”Meillä oli farmarimallinen Commer, jossa oli iso tavaratila. Siellä paksu filtti lattialla istuimme siskon kanssa ja katselimme takaa tulevia autoja tai makoilimme Aku Ankkoja lueskellen”, kirjoittaa nimimerkki Milipa.

”Meillä oli pitkäperäinen Volvo, josta kaadettiin penkit. Taakse laitettiin patjat ja tyynyt ja pitkillä matkoilla makoiltiin ja pelattiin Afrikan tähteä. Huippua!” kertoo nimimerkki Mukavasti mentiin.

Ihan luvallista puuhaa ei takatilassa makoilu ollut. Sen tiesi myös tämän vastaajan isä:

”Isällä oli pieni kaksipaikkainen pakettiauto. Minä ja pikkusiskoni matkustimme auton takaosassa, patjalla maaten. Isällä oli tapana sanoa ’päät piiloon’, kun poliisiauto tuli vastaan”, kertoo nimimerkki Mies -69.

Erikoisia tyylejä

Onpa sitä harrastettu liikuntaakin ajomatkoilla ja leikitty huvipuistoa:

”Veljen kanssa polviltaan takapenkillä istuttiin selkä menosuuntaan, ja katseltiin takaikkunasta ulos. Otti ihanasti mahanpohjasta, kun ajettiin oikein nyppyläistä pikkutietä”, nimimerkki Tazzmanian Tatja kertoo.

”Itselläni oli jännä tapa viisivuotiaana 1980-luvun alussa istua takapenkin keskelle ja etupenkeistä kiinni pitäen pomppia istumaan-seisomaan-istumaan-hyppyjä koko matka, vaikka matka olisi ollut parituntinen. Kiitos isävainaalle, että hermot ja Saab 99:n penkit kestivät”, kirjoittaa nimimerkki Pieni itikka.

Muutama kertoo makoilleensa myös jalkatilassa. Nimimerkki Sanna S muistelee matkustaneensa jopa auton hattuhyllyllä: ”Meitä oli viisi lasta, joten mielelläni tarjouduin olemaan se, joka tuijottelee tähtiä hattuhyllyllä.”