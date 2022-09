”Harkitsin jo irtisanoutumista, sen verran stressaavaa oli” – Aamulehden lukijat kertovat, millaisia järjestelyjä lasten päivähoito vaatii ja mikä voisi auttaa

Päivähoidosta hakemiset tuntuvat onnistuvan vain, jos vanhemmat pystyvät porrastamaan työaikojensa alkua: myöhemmin töihin menevä vie ja aiemmin töistä pääsevä hakee. Lyhennetty työaika on osalle ainoa vaihtoehto. Moni kertoo etätyön helpottaneen palapeliä huomattavasti.

Pienten lasten vanhemmat joutuvat tekemään erityisjärjestelyjä, jotta saavat lapsensa hoitoon työpäivän ajaksi. Näin ainakin Aamulehden kyselyyn vastanneet ovat kokeneet.

Useimmat vastanneista porrastavat työaikojaan. Moni kertoo tekevänsä myös lyhennettyä työaikaa.

”Olemme jakaneet 3- ja 5-vuotiaiden lasten hoidon kanssa niin, että mies vie aamulla ja minä haen. Menen aikaisemmin töihin ja teen hieman lyhyempää työaikaa, jolloin pääsen hakemaan lapset aikaisemmin eli klo 15”, kirjoittaa nimimerkki Pienten äiti.

”Lapsen aamulla vie se vanhempi, kumpi menee myöhemmin töihin, ja iltapäivällä hakee se, kumpi pääsee aikaisemmin töistä”, kertoo nimimerkki Repa.

Ihan kivuttomasti nämä järjestelyt eivät aina suju, vaikka joustavat työnantajat saavat myös kiitosta vastaajilta.

”Meillä ei ole minkäänlaisia tukiverkkoja, joten ensin jäin pidemmäksi aikaa kotiin nuoremman kanssa. Myöhemmin tein kuusi tuntista työpäivää. Käytin myös kaikki mahdolliset etäpäivät, joita sai käyttää. Lisäksi mies vei ja minä hain. Jos jokin osa yhtälöstä ei toiminut, koko pakka hajosi. Sen vuoksi harkitsin jo irtisanoutumista, sen verran stressaavaa oli”, kertoo nimimerkki Palapeliä.

”Menen aikaisintaan puoli yhdeksään töihin. Mies pääsee aina ennen neljää töistä, joten minä vien lapsen ja puolisoni hakee. Se, että teen myöhäisempiä vuoroja, tarkoittaa sitä, että olen töissä myös myöhään, välillä en näe lastamme enää päiväkodille jätön jälkeen, koska tulen kotiin niin myöhään, että lapsi on jo nukkumassa”, kertoo nimimerkki Lähihoitajaäiti.

Porrastaminen voi olla haastavaa paitsi työnantajan myös ihan käytännön syistä:

”Meillä on vain yksi auto, jossa on turvaistuimet, joten se ei onnistu, että toinen veisi ja toinen hakisi, mikäli molemmat on toimistolla”, huomauttaa Sara Sinisalo ja kiittää liukuvasta työajasta ja etätyömahdollisuuksista.

”Viemme lapset noin klo 8 päiväkotiin ja haemme 16.30. Pitkä päivähän siitä lapsillekin tulee, mutta onneksi meillä on ihana päiväkoti ja lapset viihtyvät siellä hyvin”, Sinisalo jatkaa.

Lasten jääminen viimeiseksi päiväkodissa ei välttämättä ole lapsen mielestä niin ikävää kuin miltä se aikuisesta herkästi tuntuu:

”Olen kysynyt asiaa lapsilta jälkeenpäin ja he ovat sanoneet, että se oli ihan parasta saada olla hoitajan kanssa ihan kahdestaan”, eräs äiti kertoo.

Etätyöt helpottavat arkea

Korona-ajasta on ollut lapsiperheissä eittämättä myös hyötyä – ainakin siinä, että etätyöt ovat tulleet jäädäkseen niillä aloilla, joilla se on mahdollista.

”Etätyöpäivät helpottavat päiväkotiin vientiä ja keventävät viikkoa, kun matkat jäävät pois. Olemme myös porrastaneet mieheni kanssa työaikojamme, molemmilla on joustava työaika”, sanoo nimimerkki Amurin tiikeri.

”Etätyöt kotona mahdollistavat 7 tunnin 45 minuutin mittaisen työpäivän, ja pari kertaa viikossa sovimme, että toinen vanhemmista voi tehdä pari tuntia ylitöitä, jos on jäänyt työpäivät esimerkiksi alkuviikosta naftiksi”, kertoo nimimerkki Jenni S.

Vuorotyö helpottaa asiaa ainakin lasten hoitoajoissa pysymisessä, mutta säätämistä se vaatii. Työnantajalta ja työkavereiltakin vaaditaan ymmärrystä, jos työvuorot pitää tehdä huomioiden puolison vuorot:

”Toistaiseksi on onnistunut. Jos työjärjestelyni lapsen mukaan ei onnistu, on mietittävä muuta. Mieheni kuitenkin tienaa 80 prosenttia enemmän kuin minä, joten on luonnollista, että minun työni kärsii hieman”, nimimerkki Ihan äitinä kirjoittaa.

Milloin vaikeinta?

Kaikissa töissä joustot ja etätyöt eivät vain onnistu ja tavallisesta poikkeavat viikot sotkevat rutiinit.

”Työskentelemme sote-alalla ja lapsemme ovat aina olleet ensimmäisinä ja viimeisinä päiväkodissa ja ip-kerhossa. Terveyskeskustyössä joustot ovat vähissä, ei voi mitään”, nimimerkki Hoitsu avautuu.

”Normaalisti tämä hoituu hyvin, mutta sitten kun miehellä on työreissuja, onkin melkoinen järjestely omien työvuorojen kanssa. Reissut täytyy tietää hyvissä ajoin, että voin toivoa vapaata tai lyhyempää työpäivää, että ehdin lapsen hakea. Onneksi perhepäivähoito on joustavampi ajoissa kuin tavallinen päiväkoti”, sanoo Rauna Poutanen.

Kyseenalaistaapa yksi vastaaja koko työaikakäytännön aikansa eläneeksi.

”Katson, että työpanokseni määrittelyssä ei siihen käytetty aika ole enää tällä vuosituhannella relevantti mittari. Esihenkilöni on tyytyväinen, kaikki työt tulee tehtyä ja tienaan liki 5 000 euroa kuussa nettona. Ja haen joka päivä lapseni hoidosta klo 16–16.30”, kertoo nimimerkki Totaali-YH.

Työt jatkuvat kotona

Osa kertoo aikaistavansa tai jatkavansa töitä kotona lasten nukkuessa.

”Äidin joustavampi työ joustaa, jos tarpeen. Tarkoittaen sitten usein iltatunteja, kun lapsi on nukkumassa”, kertoo nimimerkki Yksi lapsi Nokialla.

”Jatkan töitä etänä lasten haun jälkeen, noudan heidät aina 15.30 tienoilla. En halua heidän viettävän 8 tunnin päiviä päiväkodissa”, nimimerkki Nimetön kirjoittaa.

Todellinen tehopakkaus pukee lapset jo illalla lähes valmiiksi.

”Aloitan työt etänä hyvissä ajoin ennen kuin lapset heräävät. Sitten on vain nopea hampaiden pesu ja heitto tarhaan, päivän vaatteetkin ovat monesti osittain puettu valmiiksi jo nukkumaan mentäessä. Tämä on sujunut hyvin meillä! Työtkin on miellyttävämpi aloittaa sitten uudelleen joko kotona tai työpaikalla, kun on jo tehokkaasti hoitanut kiireisimmät alta pois”, kertoo eräs vastaaja.