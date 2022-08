Sääksjärven koulun viidesluokkalaiset täyttivät työmaa-aidan taiteella – lopputulos tuottaa iloa työmaan keskellä elävälle Sääksjärven koululle

Peetu Kurkioja (vas.) on oikein tyytyväinen lopputulokseen. Aino-Maija Koikkalainen kertoo, että hahmo on hai, mutta myös krokotiili, hevonen ja paljon muuta. ”Se on vähän outo, koska sen piti olla erilainen.” Koikkalainen myöntää, että suunnitelmassa oli ensin eri värit, mutta maalatessa väripaletti muuttui. ”Nämä sopivat paremmin yhteen.” Liinus Kellosaari (oik.) kertoo, että maalauspäivän kaltaisia erikoisjuttuja saisi olla enemmänkin.