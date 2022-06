Milloin lapsen uskaltaa päästää yksin tai kavereiden kanssa uimaan? – Vettä arkailevalle vanhemmalle asiantuntijalla on hyvä neuvo

Lasten uimataito on pinnalla pysyvä puheenaihe, mutta järvivesien lämmettyä on hyvä sukeltaa syvemmin ajankohtaisiin uintikäytäntöihin.

Kuinka hyvin lapset osaavat uida, Ylöjärven uimahallin uimaopettajana ja uinninvalvojanakin toimiva liikunnanohjaaja Henna Pukkila?

”Lasten uimataito on mielestäni ihan hyvissä kantimissa, mutta toki löytyy monenlaisia uimareita. Mitä isommiksi lapset kasvavat, taitoerot samalla korostuvat: jotkut lapset osaavat todella hyvin ja osa ei juuri ollenkaan. Uimataitotutkimuksen mukaan keskimäärin joka neljäs kuudesluokkalainen ei osaa uida kunnolla, mutta kuntakohtaiset erot lasten uimataidossa on suuria. Osaamista on vaikea kiriä kiinni isompana.”

Mikä on ”hyvä ikä” oppia uimaan?

”Herkkyyskausi uimaan opettelemiselle on karkeasti sanottuna alle kouluikäisillä, eli 4–7-vuotiaana oppi parhaiten tarttuu. Uimataito on suomalaisille kansalaistaito, ja vesi läheinen ja tärkeä elementti. Jos uimataitoa ei ole, voi helposti jäädä paitsi monesta veden äärellä ja vesillä tehtävästä aktiviteetista. Uimataito liittyy yllättävän moneen asiaan ja sillä on kauaskantoiset vaikutukset, jopa ammatinvalintaan.”

Kuinka usein uimakoulumahdollisuus unohdetaan?

”Osa vanhemmista on aktiivisempia uimakoulu-asian suhteen ja lapset käyvät hiomassa taitojaan monena vuonna. On varmasti myös niitä, jotka eivät uimaopetusta hyödynnä. Tähän voi olla monta syytä, kuten kulkumahdollisuudet ja se, onko kunnassa ylipäätään uimahallia tai ohjattuja uimakouluja uimahallissa tai rannoilla kesäisin. Myös vanhemman oma uimataito vaikuttaa ja se, pidetäänkö uimataitoa tärkeänä. Uinti voi myös jäädä muiden harrastusten jalkoihin.”

Mitä on syytä muistaa, jos vanhempi toimii lapsensa uimaopettajana?

”Uimataito tulee vain vedessä olemalla. Tärkeintä on käydä uimassa joko hallissa tai rannalla. Tutustukaa veteen ja viettäkää vedessä aikaa, harjoitelkaa leikkien kautta taitoja. Uimakoulussa oppi etenee veteen tutustumisen jälkeen kastautumisesta kellumiseen, siitä liukumiseen ja sitten vasta tulevat ensimmäiset uintiliikkeet.”

”Anna lapsen rohkeasti mennä vedessä ja itsenäisesti harjoitella, mutta ole koko ajan lähellä, jotta harjoittelu on turvallista. Hyvä etäisyys on käden mitta, mutta koko ajan ei tarvitse pitää kiinni pienestäkään lapsesta.”

Mitä jos vanhempi itse ei ole uinnissa hyvä tai viihdy vedessä?

”Jos vanhempi on itse arka vedessä tai vedenpelkoinen, tärkeää on olla tartuttamatta tätä lapseen. Turvallisuutta ei voi tässä asiassa ylikorostaa, mutta ei saa olla myöskään liian varovainen.”

”Vanhemman tehtävä on tukea lapsen uimaan oppimista ja vesiturvallisuustaitoja, uimataito kehittyy, kun vesi on tuttu elementti ja uimassa käydään. Kaikki pitää tapahtua lapsen mukaisesti ja hänen ehdoilla. Missään nimessä ei pakoteta liian nopeaan etenemiseen –tällainen tilanne voi aiheuttaa pelästymisen tai lukon.”

Vastaako vanhemman uimaopetus uimakoulun tasoa?

”Vanhemmat on hyviä uimaopettajia siinä mielessä, että he käyvät lastensa kanssa uimassa ja mahdollistavat uimaan oppimisen. Uimaopettajakaan ei ole taikuri, joten uimataito ei tule viiden kerran kurssilla. Hyvä pohja uimakoulussa kyllä luodaan, mutta sitä pitää vanhemman toimesta ylläpitää ja kerryttää. Uimakoulu ja vanhempi siis täydentävät hyvin toisiaan!”

Milloin lapsen uskaltaa päästää yksin tai kavereiden kanssa uimahalliin tai rannalle?

”Uimataidon määritelmänä pidetään sitä, että veteen pudottuaan niin, että pää käy pinnan alla, jaksaa uida 200 metriä yhtäjaksoisesti, joista 50 metriä selällään. Tuo on uimahallissakin yllättävän pitkä matka, järvivedestä puhumattakaan.”

”Toki uimataidon määritelmä käytännössä on häilyvämpi, mutta uimataidotonta lasta ei voi päästää yksin uimaan ilman aikuista. Monessa uimahallissa on kuitenkin päätetty uimataitovaatimus, yleensä 25–50 metriä ja ikä, jonka jälkeen lapsi voi tulla uimahalliin ilman vanhempaa.”

”Lapsen muutkin valmiudet vaikuttavat siihen, voiko häntä päästää matkaan ilman vanhempaa. Vaikka rannalla tai hallissa olisikin valvontaa, täytyy muistaa, että lapset on aina huoltajiensa vastuulla.”