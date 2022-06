Ovatko koululaiset jo ihan poikki vai huvittaisiko sittenkin vielä jäädä kouluun? – Pirkkalan koululaisten vastaukset yllättävät

Millä mielellä ja suunnitelmilla pirkkalalaiset Nuolialan koulun oppilaat kirmaavat kesälomalle – tuleeko koulua yhtään ikävä, edes ihan pikkuisen?

Neljäsluokkalainen Väinö Lehtelä, 10

”Koska harrastan kilpauimista, kesäloma alkaa uimaleirillä. Lisäksi edessä on ainakin kahden viikon reissu etelään, patikkareissu mummin kanssa ja kuninkuusravit. Näiden lisäksi aion tehdä sitä mitä kesällä kuuluu: syödä jäätelöä, uida, olla kavereiden kanssa, pomppia trampalla ja käydä mökillä, olla saunassa ja paljussa. Ja tietysti valvoa myöhään ja herätä myöhään!”

”Vähän tulee ikävä koulua, ehkä eniten kavereita ja kouluhenkeä. Täällä on oikeasti tosi kivaa. Vitosluokalla alkaa historia, mikä on tosi mukavaa! Olisi kiva, jos kesken kesäloman olisi pieni pätkä, vaikka viikko, koulua ja sitten loma taas jatkuisi eikä alkaisi elokuussa niin aikaisin.”

Kuudesluokkalainen Esko Narvinen, 12

”Kesäloman kivoin asia on se, että ei ole koulua. Koulua tulee vähän ikävä, tai oikeastaan tyyppejä. Ei koulu nyt niin kauheeta oo. Tuntuu jo nyt aika oudolta tulla kesälomalta takaisin kouluun ja olla seiskaluokkalainen. Aika on mennyt niin nopeasti.”

”On ihan kiva kun kesäloma on pitkä. Eiiiii se ole liian pitkä, ihan hyvä näin.”

”Todella monta kertaa on ollut se tilanne, että ei ole mitään sovittuja suunnitelmia ja aina on ollut kivaa ja tekemistä. Tärkeää olisi, että on lämmin. Tykkään saunoa ja uida.”

”Haluaisin mennä Heurekaan. Koronan vuoksi sinne on pitänyt jo kahtena kesänä mennä, joten olisi kiva jos se tänä kesänä vihdoin toteutuisi.”

Seiskaluokkalainen Elli Särkinen, 14

”Kesälomassa parasta on se, että ehtii tehdä kaikkea mitä ei ole ehtinyt tehdä silloin kun on ollut koulua. Saa myös levätä. Kesäloman pituus on minusta ihan sopiva. Ei sen tarvitse olla pidempi, mutta ei saa kyllä lyhentääkään!”

”On kiva tulla syksyllä kouluun ja kasiluokalle, sitten on enää kaksi luokkaa jäljellä. Kesäloman aikana voi tulla ikävä kavereita, vähän opettajiakin ja kivoja taideaineita ja liikuntaa.”

”Lomalla aion olla mökillä, asuntovaunuilla, nähdä kavereita ja ehkä matkustaa Kreikkaan. Lisäksi olen kahdella eri viikon mittaisella leirillä, Kajo-partioleirillä ja Kuopiossa tanssileirillä, jonka viimeisenä päivänä haetaan baletin oppilaitoksen erikoiskoulutusryhmään.”

Kolmosluokkalainen Iita Kahala, 10

”On ihan kiva kun ei tarvitse mennä kouluun. Ei tarvitse herätä aikaisin ja saa nukkua pitkään.”

”Aion ainakin uida paljon – jos on lämmintä vettä. Aion myös mökkeillä perheen kanssa ja mennä Särkänniemeen, sekä vaan olla ja syödä valtavan paljon jäätelöä!”

”Koulua ei tule ikävä, paitsi ehkä vähän kavereita, joita ei kesällä näe.”

”Opettajiakin tulee vähän ikävä, erityisesti siksi, että syksyllä meille tulee uusi ope. Vähän muutenkin jännittää tulla syksyllä neloselle, kun on ihan uusi asia edessä. Kiva kuitenkin.”

”Kesäloman pituus on aika sopiva. Joinakin päivinä voi tuntua liian pitkältä, mutta se johtuu siitä, että ei ole mitään tekemistä. Voisin tulla pariksi päiväksi lomalla kouluun ja sitten taas jatkaa lomailua.”

Ekaluokkalainen Emma Suokas, 8

”Minusta on ihan huippukivaa kun alkaa kesäloma! En nyt varsinaisesti ole loman tarpeessa, koska koulu on kivaa. Kyllä silti lomasta tykkään.”

”Ihan ekana lähdetään Saksaan Hampuriin, sitten Särkänniemeen. Käyn myös paljon uimassa järvessä, leikin kavereiden kanssa ja teemme kaikkea kivaa.”

”Semmoinen kolme kuukautta olisi hyvä kesäloman pituus! En yhtään lisäisi tai vähentäisi. Ai, reilu kaksi kuukautta? No, on sekin ihan hyvä.”

”Pikkuisen tulee ikävä kouluun ja juuri tätä opiskelua. Olen tottunut tähän superhyvin ja nopeasti. Kavereita ei tule ikävä koska niitä näen kesälomallakin. Olen valmis kesälomalle!”

Ysiluokkalaiset Martta Alm, 15 ja Minka Salovaara, 15

”Yes! Vihdoinkin koittaa loma”, huokaisee Alm.

”On kyllä kivaa. Pakko myöntää, että ollaan loman tarpeessa”, jatkaa Salovaara vierestä.

”Voin sanoa, että en ole mitään kesää odottanut näin paljon kuin tätä kesää”, Alm täydentää ajatustaan.

15-vuotiaat ysiluokkalaiset pohtivat kesäloman pituutta. Alm huomauttaa, että lomajakso on tällä kertaa vain yhdeksän viikkoa.

”No, voisihan se pidempikin olla, sillä ainahan se vähän loppuu kesken.”

”Silti jossain kohtaa alkaa vähän pitkästyttää. Lyhyempi se ei saa missään nimessä olla”, Salovaara tuumii.

Lue lisää: Nokialaisnuoret tekivät itse itselleen kesätyön – Nuoret 4H-yrittäjät: ”Olemme kaikki valtavan ylpeitä jo nyt!”

Alm ja Salovaara ovat ison muutoksen edessä, sillä kesäloman jälkeen koittaa seuraava opintopolku. Molemmat ovat hakeneet Pirkkalan lukioon. Ensin vietetään kuitenkin kiva kesä. Alm menee rippileirille isoseksi, ottaa aurinkoa ja aikoo olla uimarannalla, syödä paljon jäätelöä ja olla kavereiden kanssa.

”Kavereiden kanssa vietän aikaa, olen mökillä ja lähden ehkä jonnekin roadtripille vanhempien kanssa”, kertoo Salovaara suunnitelmistaan.

”Kesällä menee pakostakin rytmi vähän sekaisin”, tokaisee Alm.

Ihan hirveän myöhään kaksikon ei parane iltaisin valvoa, sillä molempia peruskoulun päättäviä kutsuu kesätyö. Alm myy marjoja K-Marketin edessä ja Salovaara on Pirkkalan kunnan kulttuuripalveluissa.

”Kesätyöpaikoista tulee todella hyvää työkokemusta”, Salovaara muistuttaa.

”On kiva saada myös omaa rahaa ja oppia siihen, että aina ei voi koko kesää vain lomailla”, Alm kertoo.