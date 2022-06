”Tavallinen lapsi ei tarvitse UV-vaatteita” – Taysin asiantuntija vastaa päivänpolttaviin kysymyksiin auringosta

Taysin ihotautien erikoislääkäri Meri Lauha kehottaa valitsemaan lapselle sellaisen aurinkosuojavoiteen, jota tulee käytettyä. Tärkeintä on, ettei iho pala. Pienet lapset suojataan kuitenkin ensisijaisesti vaatteilla ja varjolla.

Lasten aurinkorasvat puhuttavat näin kesän kynnyksellä vanhempia. Etenkin ihan pienten lasten suojaaminen auringolta mietityttää.

Aamulehden lukija kysyykin, kumpi on haitallisempaa: se, että käyttää alle kolmevuotiaalle tavallista eli kemiallisen suojan aurinkovoidetta vai se, ettei käytä mitään voidetta. Kysyimme lasten aurinkorasvoista Taysin ihotautien erikoislääkäriltä Meri Lauhalta.

Tarvitsevatko lapset aurinkorasvoja pihaleikeissä?

”Tämä ei ole ihan yksinkertainen asia. Vastaisin, että tarvitsevat. Periaate on se, että kun UV-indeksi on yli 3 ja jos ollaan pidempään ulkona eli tunnin tai enemmän, iho on hyvä suojata. Ensisijaiset keinot ovat varjo ja vaatetus. Aurinkorasvat tulevat sitten vasta kolmantena keinona.”

”Vauvat on vielä helppo pitää varjossa ja suojassa, mutta leikki-ikäiset voivat olla haastavia. Päiväkotien pihatkaan eivät usein ole niin varjoisia. Kannattaa pukea ohutta pitkähihaista ja -lahkeista sekä päähine päähän. Lierihattu on parempi kuin lippalakki, koska se suojaa myös niskaa ja korvia. Paljaalle iholle voi laittaa kotona aamulla aurinkosuojavoidetta, jota päiväkodissa lisätään iltapäivällä.”

Mistä tietää, milloin UV-indeksi on yli 3?

”Sääennusteissa ja sääsovelluksissa kerrotaan nykyään UV-indeksi. Näihin aikoihin se on 3–4. Heinäkuuta kohti indeksi voi Suomessa nousta jopa kuuteen. Suurimmillaan indeksi on päiväntasaajalla ja vuorilla, jossa se voi olla 11. Esimerkiksi Espanjan Aurinkorannikolla se on 6–10.”

Mitä rasvaa pienille pitäisi käyttää?

”Alle 3-vuotiaille ei kauheasti ole rasvoja, koska heidän ihonsa pitäisi ensisijaisesti suojata varjolla ja vaatteilla. Jos rasvaa pitää käyttää, yleinen ajatus on, että käytetään fysikaalisen suojan antavia voiteita. Ne sisältävät sinkki- tai titaanioksidia, ja ovat pienten lasten herkälle iholle kemiallisen suojan antavia aurinkovoiteita turvallisempia.”

Monet ovat huolissaan aurinkorasvojen kemikaaleista. Kumpi on haitallisempaa: se, että käyttää alle kolmevuotiaalle tavallista eli kemiallisen suojan aurinkovoidetta vai se, ettei käytä mitään voidetta?

”Tämä on vähän nurja kysymys. Ensisijaisesti pitää suojata lapsen iho. Jos lapsi on hyvin liikkuva tapaus, lähestyy jo kolmea ikävuotta ja on herkkäihoinen, niin kyllä mieluummin valitsen aurinkosuojavoiteen kuin sen, että iho palaa.”

Mitä tapahtuu maagisessa kolmen vuoden iässä, jos sen jälkeen voi käyttää tavallisia aurinkorasvoja?

”Ei siinä kolmen ikävuoden aikana tapahdu mitään erityistä ihossa. Johonkin se raja on vedettävä. Mitä isommaksi lapsi kasvaa, sen vahvempi ja kestävämpi iho on, ja se sietää kemikaalejakin paremmin.”

”Teoriassa lapselle voi kehittyä kosketusallergia kemiallisen suojan aurinkovoiteesta, mutta ne ovat erittäin harvinaisia.”

Millaista kemikaalisen suojan antavaa aurinkovoidetta sitten kannattaa käyttää?

”Pitää olla ainakin UVA- ja UVB-suojat sekä kunnollinen kerroin eli 50+. Apteekeissa ja marketeissa on hyvin tarjolla lapsille suunnattuja voidemerkkejä. Niissä nämä asiat on yleensä kunnossa.”

Eli ihan marketista voi ostaa tunnetun merkin aurinkorasvaa lapsille?

”Kyllä.”

Markkinoilla on nykyään paljon myös UV-vaatteita. Ovatko ne tarpeen?

”Ne ovat ihan hyviä, mutta tavallinen lapsi ei sellaisia tarvitse. Jos on erityisen herkästi palava iho tai lähipiirissä ihosyöpää tai harvinaisia ihosairauksia, niin silloin voi miettiä UV-vaatteiden käyttöä. Tavalliselle lapselle riittävät ihan tavalliset vaatteet.”

Voiko aurinkorasvan käytön lopettaa, kun on jo vähän päivettynyt?

”Riippuu toki tapauksesta, mutta tietyssä määrin iho siedättyy kesän aikana, ja loppukesästä voi pärjätä tietyn aikaa ilman aurinkosuojavoidetta. Se on ihan totta.”

Onko auringosta jotain hyötyä?

”Kyllähän se mielihyvää ja lämpöä antaa. D-vitamiiniakin, mutta sen muodostumiseen riittää kolme kertaa viikossa 15 minuuttia kerrallaan t-paidassa eli sen takia ei tarvitse aurinkoa ruveta ottamaan. D-vitamiinia saa ihan purkista ja ruokavaliosta turvallisesti eli sen vuoksi ei aurinkoon tarvitse mennä.”

Mitä haluaisit vielä sanoa asiasta stressaaville vanhemmille?

”On ihan tärkeää suojautua, mutta pienten lasten vanhemmilla on muutenkin stressiä kaikesta. Ei tästä tarvitse huonoa omaatuntoa ottaa: jos iho palaa, niin se on merkki siitä, että kannattaa suojautua paremmin.”

”Valitkaa mieluinen aurinkosuoja, jolloin sitä tulee käytettyä. Sopiva löytyy kokeilemalla. Joskus leikki-ikäisten kanssa rasvaus voi olla haastavaa. Omasta kokemuksesta voin sanoa, että kiva kuva kyljessä voi auttaa: ’Pannaanpa taas sitä kilpikonnarasvaa.’”