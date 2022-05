Eikö ruutuajat voisi jo unohtaa, kysyy lapsensa kyttäämiseen kyllästynyt Aamulehden lukija – Asiantuntija vastaa ja kertoo ainoan huolensa asiassa

Digitaalisen nuorisotyön ja pelitoiminnan koordinaattori Janne Kaakinen Tampereen kaupungilta vastaa monia perheitä askarruttaviin kysymyksiin ruutuajasta ja pelaamisesta.

Aamulehden lukija kertoo kyllästyneensä loputtomaan ruutuajan kyttäämiseen. Hän kysyy, eikö ruutuajan voisi jo unohtaa, kun nuorilla koko elämä pyörii kännyköiden kautta.

Kysyimme asiaa koordinaattori Janne Kaakiselta, joka on Tampereen kaupungin kulttuurisen ja digitaalisen nuorisotyön ja pelitoiminnan vetäjä. Hänen alaisuudessaan toimii muun muassa Rantaperkiössä oleva laaja-alainen digitaalisen nuorisotyön tila.

Mitä mieltä olet ruutuajasta, pitääkö sitä rajoittaa?

”Mediakasvatuksen puolella ruutuajan käsitettä pidetään jo aikansa eläneenä ja vanhanaikaisena. Kyse ei välttämättä ole absoluuttisesta ruutuajasta, vaan enemmänkin siitä, miten ja miksi mediaa käytetään.”

”Tietysti jos ruutu vie niin paljon ajasta, että koulunkäynti, nukkuminen, syöminen ja sosiaaliset suhteet kärsivät, niin rajoittaminen on enemmän kuin tarpeellista.”

Eikö siinä vaiheessa olla jo myöhässä?

”Ollaan kyllä. Toki pitää miettiä, onko kyseessä silloin syy vai seuraus eli onko jatkuva pelaaminen oire jostakin.”

Eikö ruutuaikaa siis tarvita?

”Pienten lasten kohdalla ei voi toki aivan rajoittamatonta olla. Mitä pienempi lapsi, sen kehittymättömämpi itsesäätely on. Ja aikuisen pitää tietysti olla läsnä ja mukana. Vähän isompien kanssa rajoittaminenkin voi olla järkevää tehdä muuten kuin minuuteissa, esimerkiksi x-määrä otteluita.”

Voiko rajoittamisesta olla haittaa?

”Voi siinä mielessä, ettei lapsi tai nuori pääse juttelemaan kavereiden kanssa yhteisistä pelitilanteista vaikkapa välitunneilla. Voi jäädä kaveriporukasta pois, jos ei pysty viettämään yhteistä aikaa myös digitaalisessa maailmassa.”

Onko sellaista ilmiötä nähtävissä, että nuoret pakenevat peleihin?

”Kyllähän yksi olennainen osa pelikulttuuria on eskapismi. Voidaan toki paeta joitain negatiivisia asioita, mutta se on myös elämyksiä ja rentoutumista.”

Eskapismissahan ei ole mitään uutta.

”Ei niin. Mikä tahansa media käy siihen. Veikkaan, että kirjapainon yleistyessä on käyty samaa keskustelua. Harva on nykyään huolissaan nuoresta, joka lukee illat pitkät kirjoja.”

”Kannattaa muistaa, että teini-iässä tulee muutenkin ahmimiskausia, olkoot ne sitten kirjoja, urheilua tai pelaamista.”

Nykypelejä pelataan usein yhdessä kavereiden kanssa verkossa. Voiko sanoa, että nuorten median käyttö on nykyään jopa aina sosiaalista?

”Ainakin hyvin usein siinä on sosiaalinen ulottuvuus. Pelistä saatetaan keskustella pelissä suoraan tai esimerkiksi Discordissa, välitunneilla tai muualla. Puhuisinkin mieluummin pelikulttuurista, joka on laajempi käsite kuin yksittäinen peli. Pelimaailma voi laajentua hyvinkin laajalle cosplay-asujen ompelemisesta pelitapahtumissa käymiseen.”

”Se passiiviselta näyttävä tubettajan katselukin voi olla hyvin sosiaalista toimintaa, kun niistä jutellaan kavereiden tai muiden seuraajien kanssa.”

Kuinka pienenä pelaamisen voi mielestäsi aloittaa?

”Yleisesti olen sitä mieltä, että pelaaminen on aivan mahtava harrastus. Enemmän on kyse siitä, mitä pelataan. Jo alle kouluikäisille se voi olla ihan ajanvietettä, siitä voi saada onnistumisen kokemuksia ja vaikka en hirveästi halua puhua pelaamisen hyötynäkökulmasta – kun eihän kukaan pohdi, mitä hyötyä elokuvien katsomisestakaan on – mutta pelaamisessa silmä-käsi-koordinaatio tutkitusti paranee.”

”Itse olen pelannut 6-vuotiaasta asti eli jo 40 vuotta. Ja olen ihan kunnon veronmaksaja ja töissäkin käyn.”

Etkö siis ole huolissasi mistään?

”Enemmän kuin nuoret, minua huolettavat heidän vanhempansa. Se, että muistettaisiin kiinnostua ja otettaisiin se aika tutustua pelikulttuuriin ja siihen maailmaan, missä nuoret elävät.”

”Kannattaa vaikka pyytää nuorta opettamaan, miten peliä pelataan. Se voi olla hyvinkin hauskaa teinistä, kun pääsee vähän nauramaan vanhemmille. Samalla pelimaailma tulee tutuksi.”

Ruutuaika Suosituksia on olemassa WHO:n (World Health Organization) suosituksen mukaan 2–4-vuotiaille suositellaan ruutuaikaa alle tunti päivässä. Alle 2-vuotiaille ei lainkaan. THL:n (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) suosituksen mukaan ruutuaika kouluikäisille on alle kaksi tuntia päivässä. Tarkkaile näitä merkkejä pienissä lapsissa: 1. Lapsi tulee pahalle päälle, levottomaksi tai ärtyisäksi. 2. Kun ei ole enää hauskaa ja mikään ei onnistu. 3. Lasta ei kiinnosta leikkiä. 4. Lapsi ei jaksa keskittyä. 5. Lapsi ei anna toisille (peli)vuoroa. 6. Fyysiset oireet, kuten päänsärky. Pohdi näitä perheessä: 1. Käytetäänkö laitteita yhdessä vai istuuko kukin oman laitteensa äärellä? 2. Onko vanhemmilla mediavapaita hetkiä? Laitetaanko puhelimet ja tabletit pois ruokapöydässä, illalla tai muissa hetkissä? 3. Vuorotellaanko laitteilla? Miten se sujuu? 4. Miten huolehditaan, etteivät perheen pienemmät näe isommille tarkoitettuja sisältöjä? 5. Mitä pienempi tekee sillä aikaa kun isompi käyttää mediaa? Lähde: Mannerheimin Lastensuojeluliitto

