O-ou, koulureppu ”unohtui” kotiin! Nokialaiskoulu päätti hassutella lukukauden loppusuoralla – Katso, mitä oppilaat valitsivat perinteisen repun tilalle

Harva alakoululainen voi sanoa ajaneensa autolla kouluun, mutta kuudesluokkalainen Sofia Sairiola ajaa jopa käytävillä. ”Akku on loppu!” Moni koulukaveri on ollut ihmeissään Sariolan valinnasta, mutta valtaosa on vain nauranut ja tulleet iloiseksi. Miten Sairiola tulikaan valinneeksi juuri lasten auton repun tilalle? ”Mietin ja etsin kotona sopivan erikoista juttua. Löysin tämän leikkimökin vierestä ja heti päätin, että se on tämä.” Jos Sariola saisi päättää, tulisi hän jatkossakin omalla autolla kouluun. ”Näitä erikoispäiviä saisi olla enemmänkin!”