Nokialaisnuoret tekivät itse itselleen kesätyön – Nuoret 4H-yrittäjät: ”Olemme kaikki valtavan ylpeitä jo nyt!”

Lapsista asti ystävinä olleilla nuorilla on nyt myös yhteinen työpaikka 4H-yrittäjinä. Kuuden innokkaan nuoren jäätelökioski aukeaa sunnuntaina Nokian Pirkkalaistorilla.

Nokian Pirkkalaistorin Minetti-jäätelökioskin aiemmat nuoret pitäjät lähtivät kohti uusia urapolkuja, ja suosittu jätskikioski uhkasi jäädä ilman uusia yrittäjiä. Kuusi aktiivista nuorta ottivat tehtävän innolla vastaan. Kuvassa Silja Asikainen (vas), Sara Nieminen ja Alina Ahonen. ”Kun Sara kysyi minua mukaan, ajattelin että nyt on himputin hullu idea”, toteaa Asikainen.

Kuinka monta nuorta mahtuu jäätelökioskiin? Vastaus on kuusi, mutta kaikki eivät toki ole samaan aikaan Minetti-kioskissa kauhomassa jäätelöä asiakkaille. Pirkkalaistorin jäätelökioski Nokialla on saanut pyörittäjikseen kekseliään ja aktiivisen kuusikon: Sara Nieminen, Silja Asikainen, Alina Ahonen, Sanni Kaunisto, Lotta Levä ja Enni Lehto löivät viisaat päänsä yhteen ja nyt he toimivat Minetti-kioskissa 4H-yrittäjinä.