”Muista nauttia, äitiys on ihanaa” – kysyimme eri ikäisiltä äideiltä heidän mietteitään äitiydestä

Äitiys herättää monenlaisia tunteita. Millaista oli odottaa esikoista ja miten haasteet ja ilot muuttuvat lasten kasvaessa? Kohtasimme kadulla eri ikäisiä äitejä, jotka pohtivat äitiyttään.

Kysyimme Tampereen keskustassa kohtaamiltamme naisilta odotuksista äitiydessä, haasteista ja iloista, joita he ovat kohdanneet sekä mitä he haluavat sanoa uusille äideille.

”Kaikki pärjäävät omalla tavallaan”

Minna Rannila, 51, Ivalo

Minna Rannila nauttii ajasta lapsenlapsen kanssa.

Minna Rannila on viettämässä ulkoilupäivää 1,5-vuotiaan lapsenlapsensa kanssa. Hänen kaksi lastaan ovat 22- ja 19-vuotiaita.

”Minulla ei ollut hirveästi odotuksia äitiydestä, mutta onneksi sain heidät. He ovat kasvattaneet minua enemmän kuin minä heitä”, Rannila sanoo. ”Kaikki on mennyt hirveän hyvin lasteni kanssa, kivaa kun pärjäävät nyt itse”, hän jatkaa.

Tärkeintä Rannilan mielestä on, että lapset ovat hyvin elämässä kiinni ja arki rullaa, se riittää äidille. ”Uusille äideille haluaisin sanoa sen, että maailmassa on miljoonia äitejä, kaikki pärjäävät omalla tavallaan. Ota mahdollisimman rennosti.”

Hän myöntää, että lapsen kanssa päivät saattavat olla välillä pitkiä, kun ne ovat niin samanlaisia keskenään. ”Kaiken ei tarvitse aina olla niin tiptop, jokainen on omalla tavallaan äiti.”

”Päätin, etten suostu huono äiti-leimaan”

Emmi Siren, 35, Ikaalinen

Emmi Siren harmittelee, kun vuorotyö ja perhe-elämä ovat haasteellisia yhdistää.

Emmi Siren on puistossa perheensä kanssa, johon kuuluu miehen lisäksi kaksi lasta. 7-vuotias Asko Ristamäki ja 3-vuotias Saku Ristamäki juoksevat puistossa kasvot hymyssä.

”Minulla oli monenlaisia odotuksia äitiyteen liittyen, mutta sen päätin, etten suostu huono äiti-leimaan, vaikka esimerkiksi lähtisin töihin lapsen ollessa vielä pieni”, Siren sanoo. ”Ja toisaalta mietin, etten myöskään suostu olemaan huono työntekijä, jos haluan taas olla kotona pitkään. Kaikki yrittävät parhaansa”, hän jatkaa.

Suuremmaksi haasteeksi hän kokee perhe-elämässä vuorokauden tuntien rajallisuuden. Molempien vanhempien vuorotyö asettaa haasteita lastenhoidollisesti. Monesti vanhemmat vaihtavat lennosta vahtivuoroa, toisaalta välillä ollaan kotona yhdessä arkipäivisin.

”Suurin ilo on kyllä nuo pienten jutut. Niistä ilahtuu päivittäin, kun kuuntelee lasten pohdintoja.”

”Täytyy muistaa, että itsestään täytyy pitää myös huolta. Jos äiti ei jaksa, koko pakka kaatuu”, Siren muistuttaa kaikkia äitejä.

”Pitää uskaltaa pyytää apua”

Minna Mäkinen, 55, Jämsä

Minna Mäkinen käy usein kylässä Tampereella tyttärensä Vilma Mäkisen luona.

Minna Mäkinen on juuri matkalla syömään ainoan lapsensa, tyttärensä Vilma Mäkisen, 22, kanssa. Tytär on muuttanut Tampereelle opiskelemaan ja äiti vierailee usein hänen luonaan.

”Joskus käymme vain syömässä, välillä yökylässä. Ehkä käyn liiankin usein”, Minna Mäkinen sanoo.

Tytär Vilma Mäkinen nyökyttelee vieressä. ”Ehkä ihan hyvä, että on vähän välimatkaa”, hän sanoo ja katsoo äitiään hymyillen.

Eniten ilahduttaa, että tytär on vastuullinen ja pärjää hyvin elämässä. Äitiyttä kohtaan Minna Mäkisellä ei ollut juuri odotuksia, vuosien varrella on oppinut itsekin.

Uusia äitejä hän haluaa ohjeistaa muistuttamalla, että apua kannattaa aina pyytää, kun siltä tuntuu. ”Vaikka tuntuisi siltä, ettei turvaverkkoja ole esimerkiksi uudessa kaupungissa, niitä kyllä kertyy, kun vain uskaltaa pyytää apua”, Minna Mäkinen sanoo.

”Mummun rooli on yksi ihanimpia elämässä”

Kirsi Karttunen, 62, Tampere

Kirsi Karttunen kertoo, että isoäitiys on todella ihanaa aikaa.

Kirsi Karttunen kertoo, että hänellä on kaksi lasta, iältään 40 ja 31 vuotta. Sen lisäksi hänellä on kolme lastenlasta, joista vanhin pääsee kesällä ripille, nuorin on 9-vuotias. Hän kertoo, että nauttii esimerkiksi siitä, kun on saanut laskea lastenlastensa kanssa pulkkamäkeä.

”En itse osannut stressata mistään, vaan otin rennosti. Tuli murrosikä ja kaikkea siihenkin kuuluvaa, mutta se kuuluu elämään”, hän pohtii äitiyttään.

”Mummun rooli on yksi ihanimpia elämässä. Ei tarvitse keskittyä pyykkeihin ja muihin arkisiin asioihin, vaan saa pyhittää hetket lapsenlapsille.”

Karttunen odottaa, että kun hän jää eläkkeelle, olisi lapsenlapsille vielä enemmän aikaa.

Uusille äideille hän haluaa muistuttaa, että lapset ovat elämän suola. ”Kannattaa unohtaa turha pingottaminen ja elää hetkessä lasten kanssa.”

”Äitinä sitä on aina vähän huolissaan”

Pirjo Huotari, 55, Tampere

Pirjo Huotari on iloinen siitä, että lapset pärjäävät elämässä.

Pirjo Huotari toivoi kovasti äidiksi tulemista ja on onnellinen, että se onnistui. Hänellä on kaksi lasta, iältään 25 ja 27 vuotta.

”Oli vaikeaa tietää etukäteen millaista äitiys on. Tuntuu, että äitinä sitä on aina vähän huolissaan, vaikka lapset olisivat jo aikuisia”, Huotari sanoo.

Hän on usein yhteyksissä lapsiinsa ja näkee heitä säännöllisesti. He elävät omaa elämäänsä ja ovat joskus kommentoineetkin, että äiti voisi kysellä vähemmänkin. ”Se kuuluu elämään, he elävät omaa elämäänsä. Lapsia ei voi omistaa.”

Uusille äideille Huotari haluaa muistuttaa, että aika menee hirveän äkkiä. ”Muistakaa nauttia ajasta, kun lapset ovat kotona ja viettää aikaa heidän kanssa.”

”Äitiys on opettelua joka päivä”

Jenna Tamminen, 27, Tampere

Jenna Tamminen viettää ensimmäistä äitienpäiväänsä. Hän kertoo, että persoonalliset vaunut saavat paljon kommentteja kaupungilla.

Jenna Tamminen viettää tänään ensimmäistä äitienpäiväänsä. Vaunuissa matkaava tytär Amanda Sorjonen täytti tällä viikolla puoli vuotta. ”Odotin kovasti, että saan hänet syliini, se ei ollut itsestäänselvyys”, kertoo Tamminen.

Häntä mietitytti, millainen persoona lapsi on ja miten yhteiselo lähtee heillä sujumaan.

”Pääsääntöisesti lapsi nukkuu hyvin, mutta huonompien öiden jälkeen on omakin päivä henkisesti raskaampi.”

Tamminen kertoo yhä opettelevansa, mikä on lapsen itkun syy: nälkä, väsymys vai ihan joku muu. Äitiys on opettelua joka päivä.

”On niin suuri ilo nähdä, mitä lapsi oppii. Ne hetket, kun hän herää jokellellen ovat aivan ihania.”

Uusille äideille hän toivottaa tsemppiä huonoihin öihin.

”Muistakaa nauttia, aika menee todella nopeasti. Kaikista hetkistä kannattaa nauttia.”

