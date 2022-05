Kämmenniemen tokaluokkalaiset tekivät upeat kukkakimput äideille – ”Tämä pinkki päivänkakkara on oma suosikkini”

Krysanteemista, neilikasta, ruususta, germiinistä, hajuherneestä, harsokukista ja freesiasta – niistä on äitien kukkakimput tehty.

Tai ainakin näitä aineksia floristi ja kukkakauppias Kristiina Koski on Tampereen Kämmenniemen koulun tokaluokkalaisille valinnut. Alkamassa on hieman normaalista lukujärjestyksestä poikkeava oppitunti: Koski on tuonut luokkaan ison laatikollisen kukkia ja muita tarvikkeita kimppuja varten.