On vuosi 2013. Sara Peikkovesi, 30, on juuri muuttanut Oulusta Vaasaan ja etsii työpaikkaa. Hän on aiemmin tehnyt töitä päiväkodeissa sekä lasten leireillä ja haluaa jatkaa lasten parissa työskentelyä.

Hän päätyy Mannerheimin lastensuojeluliiton lastenhoitokurssille ja hänestä tulee hoitaja, jonka perheet voivat tilata kotiinsa. ”Olin toivonut pitkäaikaista perhettä. Heti, kun kurssi oli käyty, tällainen perhe löytyikin. Töitä ei ollut vaikeaa löytää”, Peikkovesi sanoo nyt.