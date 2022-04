Saanko tutkia lapseni puhelimen, jos olen huolissani hänestä? – Rikosylikomisario vastaa vanhempia mietityttävään kysymykseen

Nykyään älypuhelimia alkaa löytyä lähes jokaiselta koululaiselta. Ne ovat monella tapaa hyödyllisiä, mutta älypuhelimissa on myös kääntöpuolensa. Kuinka paljon vanhemmat voivat puuttua lapsensa puhelimen käyttöön ja saako puhelinta tutkia ilman lapsen lupaa?

Laissa on määritetty jokaiselle viestintäsalaisuus iästä riippumatta, mutta maalaisjärkeä tulee käyttää. Tärkeää on keskustella lapsen kanssa ja pitää huolta lapsen hyvinvoinnista myös viestintäasioissa, sanoo rikosylikomisario Sakari Tuominen.

Ongelmat älypuhelimen kanssa ovat varmasti monille huoltajille tuttuja. Whatsapp-ryhmissä saattaa tapahtua kiusaamista tai syrjimistä. Älypuhelimen myötä sosiaalisessa mediassa ja netissä ylipäätään saattaa törmätä materiaaliin, joka ei ole ikätasolle sopivaa.

Aamulehden lukija pohti, voiko hän tutkia luvatta lapsen puhelinta ja mitä lapsi sillä tekee. Kysyimme asiaa Sisä-Suomen poliisilaitoksen rikosylikomisario Sakari Tuomiselta.

Onko vanhemmalla tai huoltajalla oikeus tutkia lapsensa puhelinta?

”Kysymys on haastava, sillä lainsäädäntö ei anna asiaan suoraan vastausta. Kaikilla ihmisillä ikään katsomatta on perustuslain suomat perusoikeudet. Perustuslain mukaan kirjeen, puhelun ja muun luottamuksellisen viestin salaisuus on loukkaamaton. Tähän ei sisälly poikkeuksia.”

”Lasten oikeuksia on erityisen tärkeä valvoa ja niistä säädetään lastensuojelulaissa (417/2007). Lain tarkoituksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun (1§). Lasten vanhemmilla ja muilla huoltajilla on ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista.”

Eli vaikka viestintäsalaisuus on olemassa, tulisi perheissä käyttää maalaisjärkeä asian suhteen?

”Kyllä, nimenomaan. Lain 4 § (8.2.2019/190) mukaan huoltajan tehtävänä on turvata lapsen kehitys ja hyvinvointi. Tässä tarkoituksessa huoltajalla on oikeus päättää lapsen hoidosta, kasvatuksesta, koulutuksesta, asuinpaikasta, harrastuksista sekä muista henkilökohtaisista asioista.”

”Ennen kuin huoltaja tekee päätöksen lapsen henkilökohtaisessa asiassa, hänen tulee keskustella asiasta lapsen kanssa, jos se lapsen ikään ja kehitystasoon sekä asian laatuun nähden on mahdollista. Päätöstä tehdessään hänen on otettava huomioon lapsen mielipide ja toivomukset. Kaikista lapsen perusoikeuksiin puuttuvista ratkaisuista on aina keskusteltava lapsen kanssa hänen ikänsä ja kehitystasonsa edellyttämällä tavalla. Näin ollen ratkaisut ovat erilaisia 7- ja 17-vuotiaan kohdalla.”

Lainsäädännön mukaan huoltajan tulee siis pitää huolta lapsen hyvinvoinnista eli tällöin puhelinta saisi katsoa, jos on huolissaan lapsen hyvinvoinnista?

”Kyllä periaatteessa, mutta lapsen kanssa keskustellen asiasta. Lainsäädäntö lähtee siis siitä, että huoltajan vastuu varmistaa lapsen hyvinvointi pitää sisällään lapsen perusoikeuksiin puuttumisen monessakin suhteessa. Niin liikkumisen, asumisen, kokoontumisen kuin myös viestinnän alueilla. Jos huoltajalle muodostuu perusteltu oletus siitä, että lapsen viestintä joiltain osin voi vahingoittaa lasta, hänellä on velvollisuus selvittää, mistä viestinnässä on kyse.”

”Jos lapsen viestintään perehdytään keskustelematta ja luvatta tarkoituksena urkkia lapsen yksityisasioita, tarkoituksena alistaa tai kohdella lasta muuten loukkaavasti, silloin viestien lukeminen on oikeudetonta ja täyttää rikoksen tunnusmerkistön.”

Entä millaisia neuvoja antaisitte vanhemmille liittyen puhelimen turvarajoihin, mitä lapsi pystyy puhelimella tekemään ja mitä ei?

”Monesti on niin, että lapset osaavat käyttää puhelinta ja muita viestivälineitä monimuotoisemmin kuin huoltajat. Kaikessa kasvatustyössä keskustelu ja yhteydenpito lapsen kanssa ovat kriittisen tärkeässä roolissa. Jos huoltajalla ei ole ymmärrystä siitä, mitä lapsi pystyy puhelimellaan tekemään, keskustelujen rooli korostuu entisestään.”