Ylöjärveläinen Johanna Kyrkkö ostaa viikossa maitoa 12–15 litraa, leipää 6–7 pussia ja puurohiutaleita 4–5 pakettia – lue vanhempien vinkit kasvavien lasten ruokahuoltoon

Kuuden lapsen perheessä ruokahuolto lähtee monesti liikkeelle riisistä, pastasta ja perunasta. Keitot tehdään 10 litran kattilaan, uuniruoat valtavaan vuokaan. Viikonloppuisin Johanna Kyrkkö tekee kolmen litran uuniriisipuuron ja se riittää yhdeksi illaksi. ”Myös perunamuusi on vähän harvinaisempaa herkkua, sillä viidessä kilossa riittää kuorittavaa ja se on yhden illan urakka. Myös lasagnen teen itse alusta loppuun, joten se on eräänlainen juhlaruoka.”