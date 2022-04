Mitä voi tehdä, jos lasta kiusataan koulumatkoilla? – ”Koulumatkat eivät ole koulun vastuulla”

Lapset kulkevat usein yksin koulumatkoja ja voi jäädä arvoitukseksi, mitä matkalla tapahtuu. Aina lapset eivät kerro kaikkea tapahtunutta. Mitä voi tehdä, jos lasta kiusataan koulumatkalla?

Lapsi saattaa illalla kertoa, että koulumatkalla on huudeltu ikäviä tai heitetty lumipalloilla. Miten asiaa voi lähteä selvittämään varsinkin, jos lapsi tai vanhemmat eivät tiedä, kuka kiusaaja on?

Mitä voi tehdä, jos koulumatkalla kiusataan, Linnainmaan koulun rehtori Ilona Pasma?

”Koulumatkat eivät ole koulun vastuulla eli asia pitäisi selvittää huoltajien kesken. Emme toki jätä asiaa puolitiehen, jos lapsi kertoo kouluun tullessaan kiusaamisesta, vaan meillä on velvollisuus kertoa huoltajalle asiasta. Yleensä kysymme, saako kiusaajan ja kiusatun huoltajien yhteystietoja antaa toisilleen. Yleensä huoltajat ovat olleet hyvin myöntyväisiä ja yhteistyökykyisiä asiassa.”

Puhutaanko koululla koulumatkakiusaamisesta?

”Kouluilla on kiusaamisen vastainen ohjelma ja käsittelemme kiusaamista tavallisessa arjessa. Kiusaaminen on ilmiö, joka välillä nostaa päätänsä. Se on yleensä ryhmäilmiö, äärimmäisen harvoin yksi lapsi kiusaa jotain toista. Yleensä kiusaamistilanteissa on mukana useampi lapsi, yksi saattaa olla aktiivisemmassa roolissa ja toiset ovat mukana.”

Miten koulu voi auttaa koulumatkakiusaamisen selvittämisessä?

”Koulu voi olla tarvittaessa yhteystietojen antaja. Joskus on hankalaa, kun varsinkaan pienemmät lapset eivät tunnista talvivaatteissa kulkevia kiusaajia eli aina ei henkilöllisyys selviä. Koululle voi tulla myös selvittämään asiaa niin, että mukana ovat kaikki osapuolet huoltajineen ja asiasta saadaan keskusteltua. Koulu voi siis saattaa huoltajat saman pöydän ääreen keskustelemaan. Yleensä kiusaaminen on päättynyt tähän.”

Miten lasta voi tukea koulumatkakiusaamisessa?

”Tärkeintä on tietysti se, että lapsi kertoo avoimesti kotona tai koulussa, mitä matkoilla tapahtuu. Tärkeää on myös kuulla molempia osapuolia, aina lapsi ei kerro kaikkea tai kertoo tapahtuneesta omasta näkökulmastaan. Avoin ilmapiiri on tärkeää.”

Etelä-Hervannan koulun rehtori Matti Annala, miten teillä on puututtu koulumatkakiusaamiseen?

”Koulumatkalla oppilaat ovat vakuutettuja koulun puolesta, eli jos tapahtuu esimerkiksi loukkaantumisia, lapsilla on siihen vakuutus. Koulumatkakiusaamiseen koulut joutuvat usein puuttumaan, sillä kiusaamisongelma tulee lasten mukana kouluunkin.”

”Kouluilla on erilaisia sovitteluryhmiä tai vertaissovittelijoita, jotka ratkovat näitä asioita luokanopettajan tai luokanohjaajan kanssa. Myös oppilashuollon työntekijöiden rooli on iso kiusaamistapauksissa.”

Koulumatkakiusaamisen lisäksi voi olla kiusaamista esimerkiksi Whatsapp-ryhmissä. Miten koulu puuttuu tällaiseen?

”Koulutoimi on lanseerannut Someturvan Tampereen kaupungin 7.–9. luokkien oppilaille verkossa, se löytyy osoitteesta www.someturva.fi.”