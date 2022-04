Vahingoittaako jatkuva kuulokkeet päässä kulkeminen nuorten kuuloa? – Taysin asiantuntija kertoo, kuinka haitallisen määrän pystyy mittaamaan

Taysin Kuulokeskuksen apulaisylilääkäri Jarno Kujansivu huomauttaa nappikuulokkeiden vaarasta, mutta antaa synninpäästön maltilliselle kuuntelijalle.

Aamulehti

Aamulehden lukija on kiinnittänyt huomiota, että nykyään näkee nuorilla paljon kuulokkeita päässä ja mopoautoissa musiikit soivat täysillä. Hän kysyy, että vaurioittaako tuollainen jatkuva musiikin ja juttujen kuuntelu kuuloa.

Kuinka on, Taysin Kuulokeskuksen apulaisylilääkäri Jarno Kujansivu, vaurioittaako jatkuva kuuntelu kuuloa?

”Kyllä ja ei. Se riippuu puhtaasti äänenvoimakkuudesta. Esimerkiksi pienten lasten kuulokkeissa on automaattisesti desibeliraja eli niitä ei edes saa vaurioittavalle tasolle. Samoin moni älypuhelin osaa varoittaa liian voimakkaasta äänentasosta.”

”Nappikuulokkeissa tulee helposti laitettua äänenvoimakkuus liian kovalle, koska pitää peittää ympäriltä kuuluvat äänet. Paras on kuppikuuloke, joka peittää koko korvanlehden. Se toimii jo kuulosuojaimena eli äänenvoimakkuuden tason pystyy pitämään matalampana, kun ympäristön äänet eivät tule läpi. Äänenlaatukin on niissä usein parempi.”

Miten haitallisen äänenvoimakkuuden pystyy itse arvioimaan?

”Lukija viittasi mopoautoon. Suljetussa tilassa sitä voi mitata, oli se sitten auto tai huone. Puhelimeen löytyy ihan hyviä ilmaisia sovelluksia, joilla saa kotitarpeeksi mitattua desibelit. Kuulokkeiden kanssa se ei tietysti toimi. Kuulokkeiden kanssa pitää huomioida myös ympäristön ääni, kuinka paljon sitä pitää peittää.”

”Esimerkiksi työelämässä 80 desibeliä on haitallisen melutason raja, ja absoluuttinen pakko kuulosuojaimille on 85 desibeliä. Rauhallinen puheääni rauhallisessa ympäristössä on 50–60 desibeliä. Hiljaisessa huoneessakin on ääntä noin 20 desibeliä.”

Mistä tietää, että kuulo on vaarassa?

”Melualtisteen jälkeen tinnitus on jo merkki siitä, että jonkinasteinen meluvaurio on syntynyt. Vaurio voi olla väliaikainen, ja sen korvan oma aineenvaihdunta korjaa päivässä tai parissa. Jos korvissa soi, vaikkapa yhden baari-illan jäljiltä, se vielä korjaantuu, mutta jatkuvana se alkaa syntyä pysyväksi vaurioksi varsinkin, jos tinnituksen aikana saa uuden altistuksen.”

Eli tinnituksen aikana ei pitäisi kuunnella kovaa mitään?

”Juuri näin. Siellä on käytännössä aineenvaihduntahäiriö ja lievä solutason vaurio, minkä elimistö pystyy korjaamaan, mutta jos sen aikana tulee uusi vaurio, se ei välttämättä korjaannukaan samassa mittapuussa.”

”Eli jos on vaikka useamman päivän festarit, ja ensimmäisen päivän jälkeen korvissa soi, ei kannata mennä ihan sinne lavan eteen seuraavana päivänä.”

Onko kyse enemmän äänenvoimakkuudesta kuin määrästä?

”Ne ovat yhtenevät eli jos ajatellaan melun riskiä vaurioittaa kuulo, on kyse kokonaisannoksesta. Jos on hiljaisempi meluympäristö, rasite riippuu ajasta mutta jos on kovempi melu, vähempikin altistus riittää samaan rasitteeseen.”

”Rasitteen määrässä taas on geneettistä vaihtelua. Toisille sama määrä aiheuttaa enemmän vaurioita kuin toiselle.”

Kumpi on suurempi riski: jatkuva kuulokkeet päässä kulkeminen vai keikan kuuntelu ilman kuulosuojaimia?

”Keikalla käydään niin harvoin, että kyllä arjen altistus on suurempi riski. Siinä on kyse samasta, kun että voihan jouluna syödä kinkkua ja herkkuja, kun arkena syö muuta. Konserteissahan on nykyään melurajat eli riski konserteissa on varsin maltillinen.”

Mutta jos melutaso ei ole liian korkea, voiko nuori jatkaa kuulokkeet päässä kuuntelua ihan rauhassa?

”Voi jatkaa ihan rauhassa. Toki kannattaa välillä laskea kuulokkeet pois ja antaa kuulon levätä. Elämme hälyisessä maailmassa, jossa äänikin on sitä informaatioähkyä. Joskus kannattaa jättää kuuntelematta se musiikki lenkillä tai äänikirja illalla.”