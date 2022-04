Main ContentPlaceholder

Perhe

Nyt on aika hakea kesäleireille – Pirkanmaalta löytyy leirejä myös loppukesään

Maa on vielä valkoinen, mutta kesälomasäädöt käyvät jo kuumina työpaikoilla. Mihin laittaa lapset kesällä, jos on itse töissä, kysyy moni. Kesäleirit ovat vastaus, jos mummola on liian kaukana.

Sorjan kesäsiirtola Sastamalassa on ollut jo vuosikymmenet monen perheen pelastus. Tänäkin kesänä siellä järjestetään Tampereen kesäsiirtolayhdistyksen leirejä kaikkiaan seitsemän kappaletta. Näin idyllistä meno oli Sorjassa vuonna 2012.

Aamulehti Pirkanmaalla on jälleen tarjolla satoja erilaisia kesäleirejä monenikäisille lapsille ja myös koko perheelle. Kunnat ja urheiluseurat järjestävät leirejä, samoin monet yhdistykset ja harrastuspiirit. Kokosimme viisi erilaista malliksi. Luonto-Liitto