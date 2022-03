”Lapset leikkivät kaneja ja söivät lattialla sujuvasti kaalia, porkkanaa ja lanttua” – Lukijat kertovat parhaat vinkkinsä, miten ovat saaneet lapset syömään erilaisia vihanneksia ja hedelmiä

Aamulehti

Sydänliiton asiantuntijat kertoivat viikko sitten Aamulehden jutussa, kuinka lapset saa syömään monipuolisesti kasviksia. He vinkkasivat muun muassa pitämään hauskaa ruuan parissa, tarjoamaan sormipaloja ja ylipäätään laittamaan kasvisruokia: lapset syövät sitä, mistä pitävät, pitävät siitä, mikä on tuttua, ja tutuksi tulee se, mitä on tarjolla.

Kysyimme jutussa myös lukijoiden toimivimpia vinkkejä. Näin mukavia vastauksia saimme.

Kasvisten syömisestä voi tehdä myös hauskaa, kuten tamperelainen Eija Kamppuri kertoo:

”Lapset leikkivät kaneja ja söivät sujuvasti lattialla kontallaan lautaselta niin kaalia, porkkanaa kuin lanttua. Olin pilkkonut ne pienemmiksi suupaloiksi. Ruokapöydässä laitoin aina ruoka-aineet omiin tarjoiluastioihin. Niistä sai jo 2-vuotias itse ottaa jokaisesta lautaselleen. Kun maut tulivat tutuiksi, niin vähitellen annostelukin osui kohdilleen.”

”Ompelin myös vanhoista lakanoista keittiön pöydälle majan. Sen suojissa pöydän alla oli paljon hauskempaa syödä. Ja kyllä me välillä söimme normaalisti pöydän äärelläkin”, Kamppuri jatkaa.

”Papan porkkanoita”

Kasviksista tulee erityisiä, kun ne on tehty tärkeiden ihmisten resepteillä:

”Tyttären nuorin alkoi syödä porkkanoita, jotka oli keitetty vedessä napakoiksi ja jossa oli hieman hunajaa ja timjamia. Ne olivat papan porkkanoita”, kirjoittaa Matti Solin Lempäälästä.

Määrätietoisuus ja säännöllisyys nousivat esiin useammassa vastauksessa.

”Koskaan ei kannata luovuttaa. Poikani oli todella allerginen pienenä ja kasviksista kävi vain kurkku. Kun rajoitteet vähenivät, tarjosin sitkeästi kasviksia ja hedelmiä, vaikka olisi ottanut vain pienen palan. Pikku hiljaa valikoima kasvoi. Tomaateista ja mandariineista poika oppi pitämään vasta parikymppisenä. Nyt hän ostaa niitä omaan kotiin”, kirjoittaa Pia Stenvik Tampereelta.

Kasviksia ja hedelmiä kannattaa tarjota silloin, kun ne ovat parhaimmillaan.

”Meillä lapset ovat innostuneet, kun olen opettanut heidät kasvisten sesonkiajatteluun, osaavat jopa pyytää tiettyä kasvista, juuresta, hedelmää, tai marjaa tiettynä vuodenaikana”, Nimim. Sesonkikokkaaja sanoo.