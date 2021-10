Joka viidennellä leikki-ikäisellä suomalaislapsella on uniongelmia – Lastenlääkäri: Taustalla voi olla tietokoneen tai puhelimen käyttö ennen nukkumaanmenoa

Vanhempien tietämys on lisääntynyt, ja uniongelmiin osataan nyt puuttua entistä herkemmin.

STT, Laitila

Joka viidennellä leikki-ikäisellä suomalaislapsella on jonkinasteisia uniongelmia. Näin raportoivat lasten vanhemmat vielä käynnissä olevassa, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Lapsen uni ja terveys -tutkimuksessa, jossa on mukana 1 673 suomalaisperhettä.

”Suurin osa leikki-ikäisten lasten univaikeuksista on lieviä, loput keskivaikeita tai vaikeita”, kertoo THL:n tutkimuspäällikkö ja Helsingin yliopiston dosentti Juulia Paavonen.

Leikki-iällä tarkoitetaan noin 2,5–6 vuoden ikää.

Paavosen mukaan kouluikäisten lasten uniongelmat ovat kyselytutkimusten perusteella suurin piirtein yhtä yleisiä kuin leikki-ikäistenkin ja niistäkin suurin osa on lieviä.

Terveystalon lastenneurologian erikoislääkäri Juha Kuittinen arvioi, että lasten uniongelmat ovat lisääntyneet viime vuosina. Hänen mukaansa lasten lyhentyneet yöunet ja nukahtamisvaikeudet voivat liittyä lisääntyneeseen tietokoneen, puhelimen tai muiden laitteiden käyttöön ennen nukkumaanmenoaikaa.

”Toisaalta uniongelmien lisääntymistä saattaa selittää myös se, että vanhempien tietämys aiheesta on kasvanut: he ymmärtävät, että uniongelmiin on tärkeä puuttua ajoissa ja vievät lapsiaan herkemmin tutkimuksiin”, Kuittinen sanoo.

Taustalla usein monen tekijän summa

Paavosen mukaan lasten uniongelmat harvoin selittyvät vain yhdellä syyllä, ja ne ovat usein monen tekijän summa. Uniongelmien taustatekijät ovat yleensä hieman erilaisia leikki- ja kouluikäisillä lapsilla.

Kouluikäisten lasten kohdalla korostuvat psyykkisen hyvinvoinnin asiat, stressi, kiusaaminen, kouluun liittyvät vaatimukset, sosiaaliset suhteet sekä sosiaalisen median käyttö. Pienten lasten uniongelmat puolestaan kytkeytyvät pääosin perheen tilanteeseen: esimerkiksi kiire, muutokset perhetilanteissa, vanhempien kuormittuneisuus sekä pikkulapsiperheen haasteet ylipäätään usein liittyvät lasten uniongelmiin.

Paavosen mukaan mahdollisesti yleisin taustatekijä on kuitenkin perheen epäsäännöllinen elämänrytmi, joka herkästi sekoittaa lapsen unirytmin.

”Todella suurella osalla lapsista on jonkinlaisia unirytmiin liittyviä haasteita. Viikonloppuisin lapsi valvoo myöhään ja nukkuu liian pitkään aamulla. Harrastukset voivat venyä iltaan asti, nukkumaanmenoa ennen on liikaa ruutuaikaa tai lapsella ei ole lainkaan selkeää iltarutiinia”, Paavonen kuvailee.

Pimeä tai yksin jääminen voi pelottaa

Leikki-ikäisten lasten uniongelmat liittyvät Paavosen mukaan usein nukkumaan menemiseen: lapsi ei malta tai halua mennä nukkumaan, minkä takia nukahtaminen viivästyy. Nukkumaanmenoon voi liittyä esimerkiksi pimeän tai yksin jäämisen pelkoa. Tällaiset vaikeudet yleensä helpottavat kouluikään mennessä.

Kouluikäisillä lapsilla on usein perinteisempää unettomuutta: lapsi haluaisi nukkua, mutta ei saa unen päästä kiinni.

Kuittinen Terveystalosta kertoo, että osa leikki-ikäisistä lapsista herää toistuen öisin tai liian aikaisin aamulla ja tarvitsee vanhemman apua uudelleen nukahtamiseen. Tällainen uniassosiaatiohäiriö syntyy usein jo vauvaiässä.