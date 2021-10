Jo ihan pieni lapsi alkaa hytkyä musiikin tahdissa – Kävimme tutustumassa millaista on lasten tanssiharrastus

Musiikki laittaa kehon liikkeeseen kuin itsestään. Jo ihan pieni lapsi alkaa hytkyä sen mukana. Katutanssissa etsitään myös oikeanlaista asennetta ja liikkeen rentoutta. Kaikki kuitenkin lähtee liikkeelle rytmistä.

Jokaiselle löytyy tanssiessa omanlainen rytmi ja liike. Katutanssissa yksi perusliikkeistä on bounce. Siitä mallia näyttää tässä Kerttu Suodenjoki, 7.

“Mitä äijät, mikä boogie?”, kajahtaa kaiuttimista ja rytmikäs biitti alkaa. Varovaiset pään nyökkäykset muuttuvat hitaasti laajemmksi liikeradoiksi ja saavat lopulta polvetkin notkumaan. Keskittyneet ilmeet laskevat tahtia ja hennot hymyt leviävät yksitellen kasvoille. “Hyvältä näyttää, niinku kuuluuki”, jatkaa Fintelligens.

On käynnissä 7–8-vuotiaiden hip hop -tanssitunti tanssikoulu Hip Hop Housessa. Jo aivan tunnin alussa pienet hiphopparit pääsevät vapaasti fiilistelemään tanssin rytmiä. Hip hopissa on tietyt perusliikkeet, joiden pohjalle kaikki muu rakentuu. Bounce tarkoittaa sitä, kun yläkroppa joustaa musiikin tahtiin.

Hip Hop Housen Lasten lauantaina tanssivat nimensä mukaisesti lapset. Tunneilla ei oteta mitään liian vakavasti vaan tanssin ohella myös leikitään ja temppuillaan. Iän myötä mukaan tulee enemmän myös tekniikkaa ja koreografioita. Hip Hopin lisäksi lapsille on tällä hetkellä tarjolla muun muassa Show Dance ja Commercial Dance -tunteja sekä trikkausta.

Tanssin ympärille muodostuu parhaimmillaan yhteisö ja sen parista saa uusia kavereita. Jasir Servo, 7, tekee hiihtohyppyjä. Taustalla pomppivat Dominik Rantala, 7, ja Elias Lopez, 8.

Seuraavaksi hypitään hiihtohyppyjä ja leikitään tanssihippaa. Hipassa kiinni jääneet tanssivat jotain tanssiliikettä niin kauan, kun joku tulee pelastamaan ja tanssii hetken edessä samalla tavalla. Leikki on jonkun mielestä “Ihan iisipiisiä” eli helppoa. Hauskaakin se vaikuttaa naurun kiljahduksista päätellen olevan.

Tanssin ja liikkeen väleissä rentoudutaan ja venytellään. Tanssi on myös leikkiä. Kuvassa lattialla kurottelee Elsa Syrjänen, 7.

Tanssi kuuluu kaikille

Tanssimaan voi nykyisin alkaa jo vauvana erilaisilla vanhempi-lapsi -kursseilla. Harrastus voi siis parhaimmillaan kestää koko elämän. Hip Hop Housen nuorimmat tanssijat ovat 3–4-vuotiaita. Tanssikursseja on monen tasoisia eri ikäisille, joten aloittaa voi vanhempanakin, vaikka ei olisi ennen tanssinut. Osa tanssikoulun vakiokävijöistä on aloittanut vuosia sitten ja jatkanut, kunnes on alkanut itse ohjata täällä tunteja, kertoo tanssikoulun toiminnanjohtaja Lisbeth Hälikkä.

Servon perheessäkin tanssitaan jo kahdessa sukupolvessa. Jasmiina Servo aloitti tanssiharrastuksen Hip Hop Housella viisivuotiaana. Nyt hänen poikansa Jasir Servo, 7, käy tunneilla samassa paikassa. Hän esittelee ennen tunnin alkua erilaisia temppuja innostuneena. Esiintyminen ei ainakaan tunnu jännittävän.

Oikean rytmin etsiminen vaatii keskittymistä ja vakavoittaa ilmeet. Tunnin opettaja Oona Orava kannustaa ja näyttää mallia. Kerttu Okkonen, 10 (vas.), Jerry Kangas, 9, Emma Murtomäki, 9, Peppi Nikkanen, 9, ja Mariela Tiikkaja, 9, seuraavat.

Tanssikoulu Hiphophousessa on tanssittu jo vuodesta 1996 alkaen. Tanssi on yhteisöllinen harrastus ja sen kautta voi saada uusia ystäviä. Siinä yhdistyvät liike ja musiikki aina uusin tavoin. ”Tanssi sopii mielestäni harrastukseksi ihan kaikille”, sanoo Hälikkä.

Bart Simpsonista Smurffeihin

”Mikä se on, mitä me aina musiikista etsitään?”, kysyy tunnin opettaja Oona Orava. ”Rytmi!”, kuuluu vastaus useammasta suusta. Samantahtiset askeleet lähtevät kiertämään salia. Yy, kaa, yy, kaa, hienosti menee! Damdam dii dappaada dam dam daadi dam, kuuluu musiikki. Vähän tekee mieli itsekin heiluttaa jalkaa.

”Mites se Bart Simpson menee?”, tiedustelee Orava seuraavaksi. Vuorossa ei suinkaan ole piirrettyjen katselua, vaan kyse on tanssiliikkeestä. Lapset tietävät heti, mistä on kyse ja alkavat toistaa liikettä varmoin ottein. Sitten sama vähän nopeammin.

Kun valot sammuvat ja diskovalot välähtävät, voi hetken kuvitella olevansa esiintymislavalla. Saana Purhonen, 7, harjoittelee tanssiliikkeitä peilin avulla. Taustalla Onni Nuuti, 8, ja Kerttu Suodenjoki, 7.

Syyskauden lopulla harjoitellaan pientä koreografiaa joulunäytöstä varten. Ehkä tänä vuonna vanhemmat pääsevät katsomaan sitä paikan päälle. Vielä ei ole kuitenkaan sen aika. Ensin hiotaan Bart Simpsonit, criss crossit ja Smurffit kuntoon.

Ihan tunnin lopuksi sammutetaan valot ja laitetaan diskovalot päälle. Juuri opitut liikkeet ja sarjat pääsevät tositoimiin. Nyt saa eläytyä ja fiilistellä. Tämähän on melkein kuin olisi tanssilavalla!

Tanssitunneilla on lupa myös leikkiä ja tanssia voi yhdistää vaikka perinteiseen hippaan. Kuvassa hipan parissa Jerry Kangas, 9.

Hip hop -tunteja Pirkanmaalla tarjoavat muun muassa: Dance Actions, Razzmatazz, Studio Move, Pirkan opisto, Tampereen Jumppatiimi.