Perhe

Näin Ylöjärvellä valmistauduttiin koulu­kuvaukseen – Kaverikuvia otetaan nyt ennätyksellisen paljon, mutta myös liimattava ikisuosikki pitää pintansa

Kokenut kuvaaja kertoo, että koulukuvaukseen valmistautuminen voi vaihdella luokan sisällä isostikin. Osalle kuvaus on todella tärkeä juttu ja vaatteisiin on panostettu. Katso galleria koululaisista ja lue, miten he valmistautuivat kuvaan.

Ylöjärven Metsäkylän yhtenäiskoulun oppilaat Ella Ahola ja Miona Salo halusivat ottaa persoonallisen kaverikuvan. Kuvaajana Minna Jalovaara.