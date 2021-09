Onko pienten nuhanenien vanhemmille luvassa helpotusta syksyn flunssakauteen? Epidemiologi vastaa ja heittää palloa myös työantajille

Aamulehden lukija kertoi seuraavansa tuskaisena neljän lapsenlapsensa ja heidän vanhempiensa sompailua nuhanenien, päivähoidon ja työvuorojen kanssa. Hän pyysi meitä kysymään asiantuntijan näkemystä päiväkotien nuhamielivallasta. Kerro oma kokemuksesi jutun perästä löytyvällä lomakkeella.

Päiväkotiryhmissä on paikoin ollut vain muutama lapsi paikalla, kun nuhanenät on pidetty huolellisesti kotona sairastamassa. Kysyimme asiantuntijalta, koska flunssaisen lapsen voi viedä hoitoon.

Päiväkodeissa on tänä syksynä ollut hyvin erilaisia käytäntöjä, kuinka lasten nuhaan ja muihin flunssaoireisiin suhtaudutaan – koronatestituloksista riippumatta.

Joissain päiväkodeissa soitetaan heti kotiin ja pyydetään hakemaan lapsi pois hoidosta, jos nenä vuotaa edes vähän. Toisissa räkä saa vuotaa reilustikin.

Monissa lapsiperheissä ollaan epätietoisia ja tuskaillaan päivähoito-ongelmien kanssa nyt, kun syksyn ensimmäinen flunssakausi on vauhdissa.

– Tämän asian kanssa tuskailevat paitsi perheet ja päiväkodit myös viranomaiset. Sellaisia kaikkiin tapauksiin sopivia ohjeita ei voi antaa, koska tilanteet ovat erilaisia, sanoo Tampereen kaupungin epidemiologi Sirpa Räsänen.

Miten olisi järkevää toimia, jos lapsella on lieviä flunssan oireita, kuten pieni nuha, epidemiologi Sirpa Räsänen?

– Koronatestiin lasta ei tarvitse viedä, jos perheessä on useita sairastuneita samaan aikaan. Riittää, että aikuinen tai joku vanhemmista lapsista on testattu. Mutta jos lapsi on ainoa, joka on sairastunut, niin ei siitä kyllä mihinkään pääse, että koronatesti pitää yhä ottaa.

– Odotamme juuri kuumeisesti ylemmältä taholta uusia ohjeita. Toivomme, ettei alle kouluikäisiä ja alle 12-vuotiaita, joita ei rokoteta, olisi välttämätöntä testata joka tilanteessa.

Liittyykö tämä rokotekattavuuteen?

– Tämä koko paketti on aikamoinen sekasotku, mutta kyllä se liittyy. Ensinnäkin pienillä lapsilla korona on ihan oikeasti ja ehdottomasti valtaosassa tapauksia lievä tauti. Ja, kun ne, jotka voivat ottaa rokotteen, ovat saaneet mahdollisuuden sen ottaa, päästään tilanteeseen, jossa koronaa ei tarvitsisi enää edes jokaisen nuhan takia etsiä ja löydettäessä aiheuttaa koko päiväkotiryhmälle tai luokalle isoja seurauksia.

Voiko nuhanenän viedä herkemmin hoitoon, jos koronatesti on negatiivinen?

– Meidän alueellamme on ohje, että jos koronatesti on negatiivinen ja tauti on selvästi toipumaan päin, niin kyllä päiväkotiin voi viedä. Tätä on hirveän vaikea kirjoittaa auki ja siinä on varmasti tulkintoja.

– Tämäkään ei ole yksikertaista, kun pienillä lapsilla yhden oireputken takana ei välttämättä ole koko ajan sama tauti. Etenkin kun lapset aloittavat päiväkodin, tulee usein useita flunssia putkeen, jopa jo ennen kuin edellinen tokenee. Jokainen niistä tartuttaa erikseen.

Voiko flunssan leviämistä päiväkodissa estää lähettämällä kaikki nuhanenät kotiin?

– Ei se kovin realistista ole. Viime flunssakaudella sairastavuus oli selvästi vähäisempää, mutta ei sitä kokonaan saa estettyä.

Päiväkotien hoitohenkilökunta lienee jo kahteen kertaan rokotettu?

– Eivät he ole millään ohituskaistalla olleet, mutta iän puolesta alkavat toki olla jo kahteen kertaan rokotettuja. Riippuu tietysti kunnasta, missä vaiheessa rokotuksissa ollaan.

Tuntuu, että pienillä lapsilla nenä vuotaa syksystä kevääseen. Toisilla on allergioita ja toisilla vuotaa nenä aina ulkona. Voiko flunssanuhan tunnistaa jotenkin?

– Valitettavasti rään väristä tai koostumuksestakaan ei voi sanoa mitään. Vanhemmat aika hyvin itse tietävät, onko kyseessä allergia.

– Toisaalta ei ole yksi eikä kaksi kertaa, kun koronadiagnooseja on tehty myöhästyneesti sen takia, kun on ajateltu, että tämä on vain tätä tavallista kevätnuhaa.

Kuinka pitkään flunssa tarttuu?

– Se riippuu viruksesta. Flunssia aiheuttavia viruksia on lukuisia. Useimmiten ne ovat tartuttavimmillaan ensimmäisinä nuhapäivinä. Sitten, kun esimerkiksi viiden päivän kuluttua alkaa tulla paksua tolppaa nokasta, tartuttavuus on huomattavasti vähäisempää.

Onko järkevää käyttää flunssaan yhtä tiukkoja varotoimia kuin koronaan?

– Totta kai lapsellekin on parasta, ettei häntä viedä sairaana päiväkotiin, ja muille lapsille on parasta, ettei seassa ole tartuttavia lapsia. Olisi varmasti kaikille hyväksi, jos yhteiskunnassamme vanhemmat pystyisivät olemaan päivän tai pari nykyistä pidempään pois töistä sairaan lapsen kanssa kotona.

– Mutta en siis tarkoita, että nykyisen kaltaisia tiukkoja toimia pitäisi sitten enää normielämässä pitää yllä päiväkodeissa tai kouluissa.

Eikö ole ristiriitaista, että varotoimet ovat juuri päiväkodeissa tiukimmat, vaikka korona tulee lapsille yleensä lievänä?

– Niin, onhan se kouluissakin tiukkaa. Olen ihan samaa mieltä, että se on hirveän kurjaa. Toivoisin, että lasten oikeuksiakin nostettaisiin enemmän esiin. Kuinka kauan me voimme lasten elämää rajoittaa?

– Tämä on ihan hirveän vaikeata ja se, mikä näyttäytyy perheille turhauttavana, se on varmasti turhauttavaa myös päiväkodeille. Kaikki kuitenkin yrittävät luovia parhaansa mukaan ja ryhmien parhaaksi eli kyllä minä siihen luotan.