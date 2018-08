Yhdysvalloissa tekeillä uudenlainen naisten marssi

Aamulehti

Jos viitteet muuttuvat voitoiksi, Yhdysvaltain osavaltiotasolla saattaa marraskuun välivaalien seurauksena olla historiallisen paljon naispuolisia päättäjiä, analysoi uutistoimisto Reuters. Ainakin heitä on lähdössä ehdolle historiallinen määrä.

Esimerkiksi Michiganin lainsäätäjistä vain 23 prosenttia on tällä hetkellä naisia. Tänä vuonna Michiganissa on nainen ehdolla muun muassa kuvernööriksi sekä 63 prosenttiin osavaltion senaatin paikoista ja 71 prosenttiin edustajainhuoneen paikoista.

Reutersin analyysin mukaan naisehdokkaiden voittoprosentti vaaleissa on yleensä ollut noin 60. Jos tämä toteutuu, välivaalien jälkeen naisten osuus osavaltioiden lainsäätäjissä saattaa nousta 40 prosenttiin. Niin korkeaa lukua ei ole aiemmin nähty.

Muutakin historiaa on jo tehty: Vermontissa demokraattien kuvernööriehdokkaaksi nousi ensimmäistä kertaa transsukupuolinen nainen.

Samaan aikaan maassa on presidentti, joka kutsuu naista koiraksi. Hämmentävällä tavalla Donald Trump saattaa puheillaan ja asenteillaan tehdä naisasialiikkeelle ja tasa-arvolle palveluksen. Harva varmaan enää ainakaan kuvittelee, että tasa-arvo olisi jotenkin valmis.

Analyytikot ovat jo arvioineet, että tänä vuonna naissukupuoli voi olla ehdokkaalle jopa etu.

Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltola on arvioinut (AL 9.8.) naisten nousun taustalla on järjen kaipuu.

"Maailmalla on ollut sellainen trendi, että kun politiikka on oikein sotkuista, naisiin luotetaan enemmän. Ajatellaan, että he toisivat siihen jotakin järkeä. Naisia pidetään lähtökohtaisesti miehiä luotettavampina", Aaltola kommentoi.

Sukupuolihan ei tietenkään takaa poliitikon luotettavuutta. Esimerkistä käynee väärennettyä tutkintotodistusta käyttänyt, Floridassa edustajainhuoneeseen pyrkinyt nainen. Hän jätti kisan kesken asian tultua julki. (Washington Post 14.8.)

Silti naiseus kieltämättä voi nyt olla valttia, kiitos paitsi Trumpin, myös esimerkiksi metoo-keskustelun.

Mutta republikaanisessa puolueessa maltillisia naisia on myös varoiteltu asettumasta ehdolle tänä vuonna. (New York Times 13.8.)

Syynä on erityisesti Trumpia kannattavilla alueilla hankala yhtälö: miten asemoitua naisena eroon Trumpista, vaan ei liikaa. Republikaaninaisia ehdokkaina tukeva järjestö pelkää, että tänä vuonna ehdolle lähtevät lupaavat tekijät pettyvät ja jättävät politiikan.

Ylipäätään demokraateilla on enemmän naisia ehdolla kuin republikaaneilla. Heidän on myös helppo heittäytyä Trumpia vastaan – sehän on koko puolueen linja ja toivotun vaalivoiton pohja.

Jos Trumpin viimeaikaiset koirakommentit on suunnattu ydinkannattajille, voi ennustaa henkisen nais-mies-jaon vain kasvavan Yhdysvaltain politiikassa. Se tarkoittaa, että etenkin voimakkaasti Trump-mielisillä alueilla naispuolisilla ehdokkailla on edessään vaikea syksy.

Naisten voitto osavaltiotasolla taas voi tarkoittaa, että naispoliitikkojen määrä myös liittovaltion lainsäätäjätasolla voi tulevina vuosina lähteä kasvuun.

Suomessa eduskuntavaaliehdokkaissa suurta sukupuolimuutosta tuskin on luvassa. Kiintoisaa on nähdä, missä asemassa naiset ovat eurovaaleissa.