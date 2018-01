Voivatko Yhdysvaltain presidenttiä koskevat koomapykälät tulla käyttöön yllättävässä tilanteessa?

Ron Sachs / CNP via Zuma wire

Yhdysvaltojen politiikkaa kohta tasan vuoden sekoittanut (mutta omasta mielestään ilmeisesti johtanut) Donald Trump aikoi jakaa maanantaina palkintoja.

Palattuaan joulun golflomiltaan hän kertoi nimeävänsä käänteisten kunniamainintojen kera median viime vuoden pahimmat "valeuutiset" ja "epärehelliset tiedotusvälineet" 8. tammikuuta. Viikonloppuna hän kuitenkin ilmoitti, että nämä niin sanotut palkinnot jaetaankin, ei voittajille vaan häviäjille, vasta ensi viikon keskiviikkona.

Ehkä aikataulumuutoksen taustalla on tuore ja melkoisen kohun nostattanut Michael Wolffin kirja Fire and Fury. Tai sitten syy on se, että ensi viikolla lehdet ja tv ovat jo tulvillaan analyysejä Trumpin ensimmäisestä vuodesta, ja Valkoinen talo yrittää kääntää juuri vuosipäivän (20.1.) alla huomion niistä median toimiin.

Presidentin kutistuvalle kannattajakunnalle tiedotusvälineet ovat nimittäin edelleen otollinen maalitaulu. Etenkään New York Timesin, Washington Postin ja CNN-uutiskanavan tapaisiin viestimiin ei luoteta tippaakaan kansakunnan poliittisesti oikeistolaisimmalla laidalla.

Ja kuitenkin: vaikka Trump on esimerkiksi nimennyt juuri New York Times -lehden "kaatuvaksi" mediataloksi, myönsi hän joulutauollaan Floridassa haastattelun ikään kuin hetken mielijohteesta juuri sen toimittajalle.

Kyseisen haastattelun nauhalta tekstiksi purettu täysi versio on ollut yksi osa viime päivinä esiteltyä aineistoa, jonka perusteella presidentin terveydentila on asetettu kyseenalaiseksi. Trumpin vastaukset ovat entistäkin sekavampia. Ne polveilevat asiasta toiseen, ja usein puhujan viesti jää vähintäänkin epäselväksi.

Tukena epäilyille neurologisista ongelmista on esitelty myös videotallenteita, joissa ylipäällikön puhe vaikuttaa mongertelevalta.

Asiantuntijat eivät herkästi esitä tämäntasoisia epäilyjä pelkkien tekstien ja kuvien perusteella. Lääketieteen periaatteisiin kuuluu, ettei diagnooseja tehdä kuin henkilökohtaisten tapaamisten perusteella.

Trumpilla on tämän viikon perjantaina ohjelmassaan henkilökohtainenkin tapaaminen lääkärin tai lääkärien kanssa. Siitä kerrottiin joulukuun alkupäivinä. Valkoinen talo korosti, että kyseessä on rutiininomainen terveystarkastus. Viikonloppuna julkisuuteen tulleiden tietojen mukaan tarkastusta johtaa sama lääkäri, joka tutki vuosittain Trumpin edeltäjän Barack Obaman tilan.

Nykyinen presidentti on itse keskittynyt lähinnä kehuskelemaan omilla ominaisuuksillaan – samalla kun kyseenalaistaa muiden mielentilaa.

Wolffin kirjan keskeisenä lähteenä olleesta ja elokuussa erottamastaan päästrategi Steve Bannonista hän totesi, että tämä menetti sekä virkansa että järkensä. Itsensä Trump puolestaan on todennut kelpuuttavansa paitsi teräväksi, myös erittäin tasapainoiseksi neroksi.

Yhdysvaltojen perustuslakiin vuonna 1967 tehdyssä 25. lisäyksessä määritellään menettely, jolla presidentti voidaan todeta kyvyttömäksi hoitamaan tehtäviään. Päätöksen tekemiseen tarvitaan varapresidentti ja presidentin kabinetin (hallituksen) enemmistö.

Alkujaan lisäys todettiin tarpeelliseksi esimerkiksi sellaista tilannetta ajatellen, että presidentti on koomassa. Pykälät voivat nyt tulla tarpeeseen tilanteessa, jota kukaan ei osannut ennakoidakaan niitä kirjoitettaessa.