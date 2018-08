Vesilöytö kasvattaa Kuun arvoa ihmiselle

Aamulehti

Alkuviikosta saatu tieto siitä, että Kuun napa-alueilla on vettä hyödynnettävässä muodossa, on hyvä uutinen, semminkin kun vesijäätä on aivan kuukamaran pinnassa. Aivan varmaa veden olemassaolo ei vielä ole, mutta hyvältä näyttää.

Vesijäästä saadaan elintärkeätä vettä sekä myös happea hengitettäväksi Kuun tuleville asuttajille. Veden sisältämästä hapesta ja vedystä voidaan tehdä rakettipolttoainetta.

Vesi antaa lisää potkua suunnitelmille perustaa Kuuhun tukikohta lennoille, jotka tulevaisuudessa suuntaavat Marsiin perustettaviin siirtokuntiin, louhimaan mineraaleja asteroideilta tai muihin kaukaisiin avaruuden kohteisiin.