Verotuslinjat esiin – kansalaisilla on oikeus tietää, mitä tapahtuu kun sähköautoilu yleistyy

Tulevaisuus on sähköinen myös maateillä liikuttaessa.

Bensiini ja diesel vauhdittavat vielä suurinta osaa henkilöautoista, mutta vaihtoehtoiset energiamuodot kuten sähkö ja kaasu ovat ottamassa yhä suuremman osuuden autokannasta.

Sähköautolla huristelee edullisemmin verrattuna bensiini- ja dieselautoihin. Polttoaine eli sähkö on halvempaa kuin fossiiliset polttoaineet. Myös sähköautojen verotus on kuluttajaystävällisempää kuin perinteisillä autoilla.

Valtion osoittamalla hankintatuella ostettu täyssähköauto tulee kymmenen vuoden pitoajalla ja 30 000 kilometriä vuodessa ajavalle yli 2 600 euroa vuodessa edullisemmaksi kuin vastaava bensiiniauto (AL 21.7.). Kutkuttava mahdollisuus. Kukapa ei haluaisi ajaa nykyistä selvästi edullisemmin, mutta viimeistään autokaupassa tulee realiteetti vastaan. Halvalla ei sähköauto liikkeestä lähde.

Merkittävin este sähköautojen yleistymiselle on niiden korkeampi hinta verrattuna bensiini- ja dieselautoihin. Valtiovalta pyrkii tasoittamaan tietä tarjoamalla porkkanaa. Uuden sähköauton ostaja voi saada kahden tuhannen euron hankintatuen. Kädenojennus on voimassa vuosina 2018–2021.

Kansalaisia kestävän kehityksen edistäminen varmasti kiinnostaa autoilussakin, mutta harva on mahdollisuuteen tarttunut, mikä kertoo, että hankintatuki mielletään liian pieneksi. Täyssähköauton sijaan kaupaksi ovat käyneet hybridit, joissa sähkön lisäksi on bensiiniä tai dieseliä käyttävä moottori. Tämäkin on hyvä suunta ympäristön kannalta.

Hallituksen tavoite on, että vuonna 2030 Suomessa olisi vähintään 250 000 sähköautoa. Määrä tuntuu vielä tällä hetkellä kovin kaukaiselta, sillä keväällä sähköhenkilöautoja oli vasta alle 2 000.

Sähköautojen hankintatuki on tyylipuhdasta poliittista kansalaisten ohjausta.

Tällainen ohjailu on perusteltua, sillä isossa kuvassa pelissä on paljon. Vaihtoehtoisia polttoaineita käyttävät moottorit tuottavat vähemmän haitallisia päästöjä kuin perinteiset moottorit. Sähköautoilulla taistellaan pienempien hiilidioksidipäästöjen ja sitä myöten paremman ilmaston puolesta.

Vähemmillä päästöillä on vaikutuksensa myös valtiontalouteen. Henkilöautojen verotus perustuu hiilidioksidipäästöjen suuruuteen. Mitä vähemmän päästöjä, sitä pienempi verokertymä.

Tämän vuoden valtion talousarvioissa bensiinin verokertymäksi on arvioitu noin 1,2 miljardia euroja ja dieselin noin 1,4 miljardia euroa.

Nämä tulot supistuvat sähköautojen yleistyessä. Valtion kirstuun syntyvä verotulojen kuoppa tarvitsee siten täytettä. Autoilu on aina ollut verottajan silmissä herkullinen kohde, todellinen lypsylehmä, eikä sähköautoilu muuta tilannetta. Tuskin valtio tyytyy nykyistä pienempiin verotuloihin. Se olisi myös heikkoa taloudenhoitoa.

Suuri ennustaja ei tarvitse olla käsittääkseen, että ensin autoilijat innostetaan hankkimaan sähköautoja, ja kun kanta on riittävän suuri, aletaan veroa hivuttaa ylöspäin. Tällä hetkellä sähköautoista maksetaan alin mahdollinen autovero.

Kansalaisten olisi hyvä jo sähköautoilun yleistymisen kynnyksellä saada valaistusta tulevasta verotuksesta. Mikäli verolinjauksia on tehty, ne olisi hyvä julkistaa, ja mikäli ei, on niiden laatiminen syytä ottaa työn alle.