Valkoinen talo on villipetojen tarha

Yhdysvaltain ehkä kunnioitetuimman journalistin, Bob Woodwardin 11.9. ilmestyvä Fear: Trump in the White House kirja antaa Donald Trumpista vielä karmeamman kuvan Yhdysvaltain presidenttinä kuin Michael Wolffin Fire and Fury -kirja.

Woodwardin kirjassa avustajat kuvaavat presidenttiään "viidesluokkalaisen älyllä varustetuksi, idiootiksi, v---n valehtelijaksi". He piilottavat presidentin pöydältä kansakunnalle vaarallisia papereita, ettei Trump allekirjoittaisi niitä. Entinen kansliapäällikkö Reince Priebus kuvaa Trumpin Valkoista taloa "villieläintarhaksi, jossa on samaan tilaan heitetty käärme, rotta, haukka, jänis, hai ja hylje". Poliittista splatteria!