Vaikuttavat urheilijat eivät säästele sanojaan ja suukkojaan

Olympialaiset ovat niin paljon muutakin kuin varsinaista kilpaurheilua.

Mainostajille se on näkyvyyttä, diktatuureille oman egon pönkittämistä, muille valtiojohtajille kansallista pönöttämistä – ja muutamille tiukan kilpailun ohella omien arvojen ja tärkeiden asioiden esiintuomista. Tässä suhteessa Pyeongchangin kisojen kiinnostavimpiin nimiin on kuulunut taitoluistelijoita, freestylehiihtäjä ja lumilautailijoita.

Kanadalaisesta pariluistelija Eric Radfordista tuli Pyeongchangissa ensimmäinen kultaa voittanut avoimesti homoseksuaali miesurheilija. (BBC 13.12.) Mitali tuli joukkuekisassa.

Voiton jälkeen Radford julkaisi itsestään Twitterissä kuvan yhdessä Yhdysvaltain Adam Ripponin kanssa. Kuvan mukana oli tunniste outandproud, viitaten siihen, että molemmat ovat tulleet ylpeinä ulos "kaapista".

Ripponista tuli Pyeongchangin myötä ensimmäinen avoimesti homoseksuaali yhdysvaltalainen taitoluistelija, joka kilpailee talviolympialaisissa. Hän oli voittamassa joukkuekilpailussa pronssia. Avoimesti homoseksuaali on myös Yhdysvaltoja edustava freestylehiihtäjä Gus Kenworthy.

Vielä Sotshin olympialaisissa 2014 Kenworthy piilotteli suuntautumistaan. Pyeongchangissa hän on julkisesti suudellut poikaystäväänsä.

"Lapsuusminäni ei olisi osannut kuvitella näkevänsä homon suutelevan tv:ssä olympialaisissa, mutta ensimmäistä kertaa kotona katseleva lapsi voi", Kenworthy kommentoi Twitterissä tajuttuaan, että hetki päätyi videonauhalle.

Rippon puolestaan on kieltäytynyt tapaamasta kisoissa Yhdysvaltain varapresidenttiä Mike Penceä, jonka seksuaalivähemmistöjä koskevia poliittisia kantoja hän vastustaa.

Kenworthy keräsi Sotshissa julkisuutta adoptoimalla paikallisia koiria. Samaan hän on yllyttänyt Etelä-Koreassa vastustaakseen paikallisten tapaa syödä koiria. Etelä-Korean farmeilla koiria kasvatetaan syötäväksi suomalaisista turkistarhoista muistuttavissa häkeissä.

Koirien adoptoimisen puolesta on puhunut myös Radfordin luistelupari Meagan Duhamel. (HS 13.2.) Molemmat käyttävät julkisuutta tarkoituksellisesti hyväkseen edistääkseen asiaansa.

Suomalaisittain vaikuttavissa sanoissa ovat kunnostautuneet ainakin lumilautailijat Enni Rukajärvi ja Roope Tonteri. Toinen kommentoi vaarallisia kisaolosuhteita, toinen kyseenalaisti koko olympialaiset ja sen rahankäytön järkevyyden.

Olympialaisten sivujuonteiden seuraaminen on kuin maailman erojen tarkastelua pienoiskoossa.

Pohjois-Korea on lähettänyt kisoihin kauniiden nuorten naisten kannustusjoukkueen, jonka tehtävä on saada Pohjois-Korea näyttämään viehättävältä.

Menneinä vuosina joidenkin kannustusjoukkueen jäsenten on raportoitu päätyneen vankileirille, koska he ovat palatessaan kertoneet, millaista ulkomailla on. Maan vapauden todellista tilaa kuvaakin hyvin se, että Pohjois-Korean taitoluisteluparin toinen osapuoli uskalsi sanoa eräänä päivänä medialle yhden sanan: kiitos.

Ehkä joskus olympialaiset ovat puhtaasti urheilua eikä kansallinen pörhistelyprojekti tai maailmanpoliittinen näytös. Sitä odotellessa on hienoa ja tärkeää, että etenkin vapaiden demokratioiden nuoret urheilijat uskaltavat olla täysin oma itsensä ja sanoa julki mielipiteensä heille tärkeistä asioista.