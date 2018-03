Uutiset kuivina, kiitos – eroon kielen värittelystä ja piiloasenteista

Jussi Tuulensuu

Tutkimusten mukaan suomalaiset pitävät Aamulehden ja muiden lehtien uutisointia luotettavana, jopa erittäin. Syytäkin on: Aamulehden uutishuoneessa työskentelee noin sata kokenutta journalistia, ja olemme töissä kellon ympäri vuoden jokaisena päivänä, tehtävänämme kertoa asioita, jotka ovat totta. Uutisarvoistamme totuus on ylivoimaisesti tärkein. Se ohittaa myös nopeuden.

Siitä huolimatta median luotettavuuseroosio on olemassa sekä meillä että maailmalla. Ilmiössä on kaksi puolta: Uutisten pitäisi olla vielä tarkempia, ja tiedot pitäisi varmistaa vielä huolellisemmin. Toisaalta kyse on mielikuvasta. Vaikka joudumme tekemään oikaisuja, ylivoimaisesti suurin osa jutuistamme on virheettömiä. Silti vaikka journalistin tiedot olisivat sataprosenttisesti oikeita ja useasta lähteestä moneen kertaan varmistettuja, osa lukijoista epäilee niitä. Ei ole tavatonta, että vaikkapa verottajan tulotilastoja nimitetään ”kirjoittajan mielipiteeksi”.

Uutisten epäilemiseen on kolme selvää median omaa syytä: uutiskielen värittely, piiloasenteet ja vaivan piilottaminen.

Mistä seuraavat lauseet ovat? ”Norja haluaa tappaa lisää valaita.” ”Valmistele siinä vaaleja sitten.” ”Pakkaskausi päättyy vihdoin.” ”Pitäisikö tälle itkeä vai nauraa?” Tyylistä päätellen lauseet ovat henkilökohtaisia somepäivityksiä, mutta ne ovat peräisin isojen medioiden uutisjutuista ja tiedotusvälineen omaa tekstiä, eivät haastattelulausumia tai kolumnitekstiä.

Liian harva suomalainen uutinen on kuivan neutraali. Tämä on hämmästyttävää varsinkin, kun media tietää, että sitä syytetään puolueellisuudesta. Syynä voi olla tekstilajien eron hämärtyminen, kun ruuduillamme ovat koko ajan rinnakkain uutiset, somekanavat, blogit ja henkilökohtaiset viestisovellukset.

”Pakkaskausi päättyy vihdoin” oli Aamulehden uutisotsikossa viime viikolla. Jonkun näkökulmasta kylmyys saikin jo riittää, mutta lapsiperheet ja monet muut riemuitsivat puhtaasta lumesta eivätkä todellakaan kaivanneet sohjon paluuta. Palautetta tuli. Poistimme vihdoin-sanan. Uutisissa pitää tarkasti välttää arvottavia sanoja, kuten iso, pieni, kallis, halpa. Sellaiset merkitsevät jokaiselle eri asiaa, kuten pakkaskausi meille opetti, ja ennen kaikkea median tehtävä ei ole kertoa lukijalle, mitä mieltä tämä on.

Pakkasotsikon piiloasenne osui melko harmittomaan aiheeseen, mutta vakavaksi asia muuttuu, kun uutinen käsittelee elämän ja kuoleman kysymyksiä ja yhteiskunnan järjestämistä.

Piiloasenteita välittää myös lainauksen johtoverbi: ”Tämä on väärin”, Virtanen huomauttaa. Uutisessa johtoverbiksi sopii yleensä vain sanoo. Huomauttaa on syvästi ongelmallinen, koska se ottaa kantaa vaikkapa poliittisen argumentin puolesta ja on yhtä myönteinen kuin väittää on kielteinen. Tämä käy ilmi esimerkistä: ”Kuu on juustoa, Virtanen huomauttaa.” Johtoverbi toteaa taas sananmukaisesti kertoo, että lausuma on kirjoittajan mielestä totta. Se säästettäköön siihen, kun lääkäri toteaa potilaan kuolleeksi.

Käymme Aamulehdessä päivittäin keskustelua uutistekstin uskottavuudesta. Pyrimme mahdollisimman neutraaliin ilmaisuun. Vältämme uutisjutuissa keskustelunomaisia tulkintalauseita ja säästämme nämä kolumneihin ja kommentteihin. Jos tästä lipsumme, pyydämme antamaan palautetta.

Neutraali ei tarkoita tylsää. Uutiset olkoot hämmästyttäviä, ilahduttavia, yllättäviä, pohdituttavia, kiehtovia tai rohkaisevia, mutta tunne tulkoon kirkkaasta sisällöstä eikä muodosta. Ei luennoitsijakaan muutu kiinnostavaksi pukeutumalla värikkäästi tai koomikko hauskaksi käyttämällä tekonenää.

Entä mistä lukija voi nähdä, että vastuullisen median uutinen on luotettavampi kuin satunnainen blogimielipide? Vastaus on: jos mediabrändi ei ole läheinen, ei mistään. Netin kirjoitukset näyttävät pohjimmiltaan kaikki samalta: päällä logo, alla otsikko, kuva ja tekstiä. Media on kenties käyttänyt tietojensa tarkastamiseen päiviä tai jopa kuukausia, jututtanut lukuisia ihmisiä, lukenut satoja sivuja lähdemateriaalia, mutta sitä ei välttämättä näe mistään.

Median kannattaa kertoa paljon enemmän vaivannäöstään. Aamulehti lisää avoimuutta julkaisemalla tästä lähtien juttuja, joissa kerromme yksittäisten uutisten tekoprosessista.

Kirjoittaja on Aamulehden vastaava päätoimittaja.