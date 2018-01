Uusi muistovuosi nostaa esiin kansakunnan historian synkimmän kertomuksen

Suomen satavuotisjuhlinnan vuosi 2017 on nyt takana. Olemme siirtyneet vuoteen 2018, joka sekin väistämättä johdattaa ajatuksemme tapahtumiin niin ikään tasan vuosisata sitten.

Vuosi 1918 oli ja on edelleen kansakunnan historian synkin kertomus ja kivuliain tulehduspiste.

Tämän tosiasian rinnalla toki on muistettu – ja kannattaa edelleen muistuttaa – että vuoden 1918 tapahtumista selviytyminen on saavutus sinänsä. Se on myös Suomen myöhemmän menestystarinan kulmakiviä.

Kansakunta eheytyi vähintään kohtuullisesti yllättävänkin pian. Se auttoi Suomen läpi seuraavista koettelemuksista, jotka maailma toi eteemme vain kaksi vuosikymmentä itsenäistymisen jälkeen.

Jos tänä päivänä kysyy teini-ikäiseltä, millä puolella hänen esivanhempansa olivat Suomen sisällissodassa, saa vastaukseksi todennäköisimmin hämmentynyttä hiljaisuutta.

Tässä kohtaa tekee väistämättä mieli kysyä televisio-ohjelman otsikkoa lainaten: onko tämä hyvä vai huono uutinen?

Vihan jättäminen taakse on tietenkin asetelman hyvä ominaisuus. Mutta historiattomuus ei ole hyväksi yhdellekään kansalle eikä sukupolvelle.

Vuoden 1918 karmeista tapahtumista on kirjoitettu paljon. Varsin monen myöhemmin syntyneet mielikuvat ovatkin voineet muodostua kirjallisuuden kautta.

Hyväkään kaunokirjallisuus ei silti riitä historian dokumentoinniksi. Tarvitaan tunteilematta tutkittua tietoa.

Suomi on siitä harvinainen sisällissodan kokenut valtio, ettei sillä ole omaa kansallista aiheelle omistettua museota.

Puute on erikoinen etenkin sen takia, että Suomen sisällissota on arvioitu viime vuosisadan eurooppalaisista sisällissodista verisimmäksi, kun uhrien määrä suhteutetaan koko väkilukuun.

Aloitteita museon perustamiseksi on tehty, ja Mänttä-Vilppulassa laadittiin aiemmin tällä vuosikymmenellä varsin pitkälle meneviä suunnitelmiakin sen toteuttamiseksi. Tämän vuoden syksyllä aiheen tiimoilta kuultiin pitkästä aikaa jotain, kun paikallinen sisällissotamuseoyhdistys oli mukana ostamassa Vilppulan taajamassa sijaitsevaa ja heikkoon kuntoon päässyttä Kuutolan rakennusta.

Tampereella on ehdotettu verkostotyyppistä museohanketta sisällissodan historian ympärille. Museokeskus Vapriikissa esillä ollut ja tämän kuun lopulla remontin jälkeen uudelleen avattava Tampere 1918 -näyttely on erinomainen alku.

Museota on ehdotettu myös Helsingin Suomenlinnaan ja Lahden Hennalaan. Pirkanmaa olisi kuitenkin ehdottomasti sopivin paikka, koska sodan merkittävimmät vaiheet koettiin täällä.

Tässä pääkirjoituksessa on käytetty 1918:n tapahtumista termiä sisällissota.

Käytössä ovat myös eri julkaisuissa olleet ainakin sanat kansalaissota, kapina, vapaussota ja luokkasota.

Näistä ensin mainittua on perusteltu sillä, että esimerkiksi englanninkielinen civil war tai espanjan guerra civil voidaan aivan hyvin kääntää myös kansalaissodaksi.

Koska kuitenkin suomeksi on tullut vuosikymmenten ajan tavaksi kutsua esimerkiksi Yhdysvaltojen ja Espanjan vastaavia konflikteja sisällissodiksi, ei ole mitään syytä olla käyttämättä sitä myös Suomen vuoden 1918 sisällissodasta.