Aamulehti

Suomen evankelis-luterilainen kirkko saa torstaina uuden ylipaimenen. Arkkipiispan vaalin toisen ja ratkaisevan kierroksen tulos julkistetaan alkuiltaan mennessä.

Nykyinen kirkon keulakuva, Kari Mäkinen, jää eläkkeelle kesäkuun alussa. Hän aloitti paikalla vuonna 2010.

Mäkisen aika on ollut monella tavalla mielenkiintoinen vaihe kansankirkkomme historiassa. Erityisyys tosin ei ole johtunut kovinkaan paljon Mäkisestä itsestään. Hänelle leimallisinta ovat olleet rauhallisuus, pohdiskelu, näkemysten monipuolinen perusteleminen sekä enemmän tai vähemmän varovainen uudistusmielisyys.

Kuka tahansa olisi ollut tällä vuosikymmenellä arkkipiispana haastavan tehtävän edessä. Etenkin kysymys avioliiton olemuksesta on pakottanut kristityt miettimään tasa-arvon, armon ja perinteiden merkitystä sekä Raamatun sanan tulkintaa.

Kun kansalaisaloitteesta virinnyt tasa-arvoinen avioliittolaki hyväksyttiin eduskunnassa joulukuussa 2014, arkkipiispa Mäkinen sanoi iloitsevana sateenkaariväen kanssa. Se oli rohkeasti lausuttu, mutta tuon pidemmälle ei ole kirkossa päästy uudistumisessa.

On muuten mielenkiintoinen sattuma, että uuden arkkipiispan valinta sattuu samalle päivälle, joka on sukupuolineutraalin avioliittolain voimaantulon ensimmäinen vuosipäivä.

Sen jälkeen, kun siviiliavioliitto kahden samaa sukupuolta olevan henkilön kesken tuli mahdolliseksi 1. maaliskuuta 2017, on maistraateissa vihitty parituhatta nais- tai miesparia. Myös papit ovat yksittäisissä tapauksissa siunanneet vastaavia liittoja, mutta kirkon virallisena kantana on pysynyt toistaiseksi se, että avioliitto on naisen ja miehen välinen.

Kirkolliskokoukselle on tehty hyvä aloite, jolla seurailtaisiin pääsääntöisesti Norjassa valittua toimintatapaa. Sen käsittely on kuitenkin kesken. Samalla kirkon julkikuvaa ovat leimanneet tapaukset, joissa homo- tai lesbopareja siunanneita pappeja on ojennettu tuomiokapituleissa.

Arkkipiispa, kuka hän kulloinkin on, ei päätä yksin kirkon linjasta. Hänellä on pääasiassa mielipidevaikuttajan – mutta vahvan mielipidevaikuttajan – rooli.

Nyt ehdolla olevista kahdesta piispasta on tunnistettavissa kaksi erilaista suhtautumislinjaa avioliittoaiheeseen. Espoon hiippakuntaa viime vuodet paimentanut Tapio Luoma on selvästi varautuneempi samaa sukupuolta olevien liittoihin kuin Porvoon hiippakunnan piispana toiminut Björn Vikström.

Torstaina ratkeava valinta saattaa siis kertoa varsin vahvasti myös sen, mihin suuntaan luterilainen kirkko on ajautumassa vaikean valintansa kanssa. Selvää kuitenkin on, että pysyttelemällä vanhassa kannassaan kirkko menettää tulevaisuuden mahdollisuuksiaan pysyä sellaisena kansankirkkona kuin sen tarkoitus on perinteisesti ollut.

Avioliitto ei silti ole ainoa uuden arkkipiispan aikaa ja energiaa edellyttävä haaste.

Kirkko on esimerkiksi merkittävä myös taloudellisena toimijana. Seurakuntien likvidit varat ja sijoitukset olivat yli miljardin euron arvoiset ainakin noin vuosi sitten.

Kauppalehden aikoinaan tekemän teoreettisen laskelman mukaan jokaiselle jäsenelle jäisi käteen yli 600 euroa, jos kirkon ja seurakuntien toiminnot ajettaisiin alas.

Kirkolla on varaa. Mutta sillä olisi oltava myös varaa uudistua – Mäkisen viitoittamaan suuntaan mutta vielä pidemmälle.