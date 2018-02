Unohtakaa ulosmarssit, nyt on sisäänmarssien aika

Suomessa aluepolitiikka tarkoittaa sitä, että kulloiseenkin hallitukseen on saatava "oman maakunnan" edustaja ministeriksi. Toiset vain onnistuvat siinä paremmin kuin toiset.

Varsinaissuomalaisten ydinvaikuttajien kasti kasvoi jälleen yhdellä, kun varsinaissuomalaisen presidentin valitsemisen jälkeen varsinaissuomalaisen johtama tämän hetken ykköspuolue kokoomus nosti hallitukseen uudeksi ministeriksi varsinaissuomalaisen Anne-Mari Virolaisen.

Pirkanmaalaisten on mahdollista vain uneksia moisesta onnesta.

Siihen nähden, että Pirkanmaa pysyy poliittisessa paitsiossaan, etenkin sen keskuskaupungilla Tampereella meni viime vuoteen asti yllättävän hyvin pohjoispohjanmaalaisen Juha Sipilän (kesk.) hallituksen aikana. Raitiotietöille, Kansi ja areena -hankkeelle sekä uudelle yliopistolle saatiin valtiovallankin tuki.

Nyt tuuli – tai tuuri – näyttää kääntyneen. Räikein esimerkki on esitys Tampereen Työväen Teatterin rahoituksen mielettömästä leikkaamisesta.

Älytön on myös Etelä-Suomen aluelennonjohdon lopettaminen Tampereen Aitovuoresta, jonka toteutuminen kesäkuun alussa on nyt lopullisesti varmistunut. Tuomiota tervehdittiin keskiviikkona ulosmarssilla sekä Aitovuoresta että valtio-omisteisen ANS Finland -lennonjohtoyhtiön Vantaan toimipisteistä.

Ulosmarssi oli protestin nimi myös torstaina. Silloin ovet kävivät Tampereen yliopistossa, jonka työntekijät ja opiskelijat ovat pettyneet rakenteilla olevan uuden suuryliopiston tulevista hallintomalleista.

Kolme tamperelaista koulua korvaavan säätiöyliopiston ajateltiin pitkään olevan yksi valtion "lahjoista" Pirkanmaalle. Nyt näyttää kuitenkin siltä, että pääkaupungin päättäjät käyttävät tamperelaisia ja yliopistojamme jonkinlaisena koekaniinikoppina.

Tähän päätelmään on helppo tulla, kun on ilmennyt, että juuri opetus- ja kulttuuriministeriö on painostanut nykyistä Tampereen yliopistoa hyväksymään sen, että Tampere 3 -hanketta valmistelleen korkeakoulusäätiön hallitus muuttuu siirtymävaiheessa sellaisenaan uuden yliopiston hallitukseksi.

Koko touhun taka-ajatus näyttää olevan raivata rahoittajille ja elinkeinoelämälle pääsy sisään päätöksentekoon akateemisesta tutkimuksesta ja koulutuksesta.

Maailma toki muuttuu, eikä akateeminen yhteisö voi elää vain omassa kuplassaan. Perinteisellä yliopistojen autonomialla on kuitenkin syynsä ja edelleen myös erityinen arvonsa. Siksi talousvaikuttajien olisi hyvä ymmärtää, ettei akateemista maailmaa rahoittamalla osteta vaikutusvaltaa tutkimuksen sisältöön eikä päätöksenteko-oikeutta yliopistojen hallintoon.

Saadaanko sitten ulosmarsseilla ja vastaavilla mielenosoituksilla aikaan muuta kuin hetkellistä julkisuutta, on kysymys erikseen.

Nyt tarvittaisiin poistumisten sijaan sisäänmarsseja. Jos pääkaupungin päätöksentekoon ei saadakaan pirkanmaalaisia henkilöitä, niin ainakin ajatuksia olisi sinne ajettava.

Siinä(kin) on tukeva haaste pormestari Lauri Lylylle (sd.), joka on toistaiseksi profiloitunut helsinkiläiskollegansa Jan Vapaavuoren (kok.) kanssa hallituksen maakuntamallin tiukkana kriitikkona. Toivottavasti se ei sentään ole taustalla valtion uudessa ja pirkanmaalaisia kohtaan entistä nuivemmassa suhtautumisessa.