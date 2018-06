Ulkoministeri ulos, hän on jo ihan pihalla

Aamulehti

Timo Soini on ulkoministeri, joka kertoo Suomen virallisista näkemyksistä maailmalla. Suomen ihmisoikeuslinjaan kuuluu naisen oikeus saada raskauden keskeytys.

"Toinen Timo Soini" kuvittelee olevansa yksityishenkilö, joka voi kirjoittaa verkkosivuilleen mitä haluaa ja joka voi osallistua ulkomailla vaikka aborttia vastustavien aktivistien tilaisuuksiin.

Siinä Soini on oikeassa, että ajattelun ja sanomisen vapaus on tärkeää. Ulkoministeri vain on instituutio, yhteisesti sovitun politiikan äänitorvi. Yksityishenkilö Soinille tulee taas tilaa, kun virka päättyy. Soinille soisi tämän vapauden mahdollisimman pian. Miksi hallituskumppanit sietävät tätä?