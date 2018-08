Tuoreet satoarviot aiheuttavat vilunväreitä – kuivuudesta kärsivää maataloutta on perusteltua auttaa yli vaikean kauden

Suomessa on meneillään kolmas peräkkäinen heikko satovuosi.

Luonnonvarakeskus Luken tuorein satoarvio on luettavaa, joka tuottaa vilunväreitä keskellä helteitä.

Ruissato on jäämässä lähes 60 prosenttia pienemmäksi kuin vuosi sitten. Vehnäsato supistuu kolmanneksella, kaura ja ohra hieman yli kymmenen prosenttia. Perunasato on jäämässä 11 prosenttia eli 544 miljoonaa kiloa viimevuotista vähäisemmäksi. Kotimaista porkkanaa ei riitä ensi keväänä yhtä pitkään kuin normaalina vuotena.

Paha kuivuus piinaa maataloutta Suomessa ja monessa muussa Euroopan maassa. Ruotsissa tilanne on kehittynyt niin hankalaksi, että karjalle on varattu normaalivuotta enemmän teurastusaikoja. Tälle linjalle on jouduttu, koska kaikille eläimille ei riitä rehua.

Rehuomavaraisuuden kanssa on tilakohtaisia ongelmia myös Suomessa. Maataloustuottajien MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila on todennut, että pahimmilla alueilla olevilla tiloilla on nyt tosi hätä, miten rehu saadaan riittämään (AL 19.7.).

YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO kertoi hiljattain päivittäneensä satoennusteensa. Järjestö arvioi, että maailman viljasato supistuu yli kaksi prosenttia viime vuoden satomäärään verrattuna. Tämä johtuu pitkälti EU-alueen heikosta vehnäsadosta.

Maailman viljasadon kulutus ylittää FAO:n mukaan tuotantomäärän, joten jyviä kauhotaan käyttöön viljavarastoista.

Maatalouden kannattavuuden parantamisessa on tekemistä jo ilman helteiden kuivaamia peltojakin.

Ruotsissa hallitus on jo päättänyt avustaa maataloustuottajia, jotta nämä selviytyvät pahimman yli. Ruotsissa kannetaan huolta maan maatalouden ja elintarviketeollisuuden pärjäämisestä. Kyse on myös huoltovarmuuden ylläpitämisestä.

Suomessa maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) on ilmoittanut esittävänsä budjettiriiheen toimenpiteitä, joilla autetaan poikkeustilanteesta kärsivää maataloutta (AL 28.7.). Tavoite on perusteltu, mutta tästäkin voidaan saada riita aikaiseksi, sillä Suomessa maatalouteen suhtaudutaan enemmän tunteella kuin järjellä, ja maataloustuottajien tukeminen on toisille lähes viimeinen asia, johon riittää ymmärrystä.

Kuluttajien on syytä varautua siihen, että elintarvikkeiden hinnat nousevat.

Siihen eivät suoraan vaikuta kuivuus ja satomenetykset Suomessa, vaan se, miten hinnat määräytyvät Euroopan ja maailman viljapörsseissä. EU-alueen heikot sato-odotukset ovat jo ponnauttaneet viljan maailmanmarkkinahintoja ylöspäin.

Rehuviljasadon jäädessä heikoksi liha- ja maitotuotteiden hintoihin on odotettavissa korotuksia. Ohrakadosta kärsivät esimerkiksi panimot, ja oluen hintaan kohdistuu nousupaineita.

Kiinnostavaa on nähdä, ovatko kuluttajat huolissaan vain elintarvikkeiden hintojen tulevasta kehityksestä, vai aletaanko pohtia myös sitä, miten tärkeää on pitää huolta riittävän suuresta kotimaisesta maataloustuotannosta.

Kuluttaja ratkaisee valinnoillaan, onko ruoan alkuperällä merkitystä, eli sen, kannattaako Suomessa viljellä maata ja kasvattaa karjaa. Mutta myös maataloustuottajien ja elintarviketeollisuuden on kannettava kortensa kekoon. Niiden on kyettävä tehostamaan toimintaansa, uudistumaan ja kehittämään kuluttajia koukuttavia tuotteita.