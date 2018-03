Trump aikoo teloituksilla huumeongelman kimppuun – Tehdään Amerikasta taas kehitysmaa?

Olisi erinomaista maailmalle, jos Yhdysvaltojen presidentti näyttäisi muille esimerkkiä ja tarvittaessa suuntaakin.

Nyt Washingtonissa häärää kuitenkin Donald Trump, joka näyttääkin valinneen linjakseen jäljitellä muun maailman räävittömimpiä ja edesvastuuttomimpia johtajia.

Tuorein esimerkki oli Trumpin puheessaan heittämä ajatus huumekaupan hillitsemisestä kuolemanrangaistusten avulla. Se vaikuttaa Filippiinien Rodrigo Dutertelta kopioidulta teesiltä. Duterten valtakunnassa rangaistuksia tosin jaetaan jo hämärien partioiden omavaltaisilla päätöksillä katujen öisessä pimeydessä.

Puheensa yhteydessä Trump myös julkisti vuoden 2020 presidentinvaalien kampanjasloganinsa: "Keep America Great" eli pidetään Amerikka suurena. Sen pohjana on 2016 käytössä ollut "Make America Great Again", joka suomennettuna on tehdään Amerikasta suuri taas.

Ehkä rehellisempää olisi luvata vaikka niin, että "tehdään Amerikasta taas kehitysmaa".