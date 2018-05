Tietosuoja-asetus on kuluttajan eduksi

Aamulehti

Kuluttajien tietoturvan parantamiseksi säädetty EU:n tietosuoja-asetus tuli voimaan perjantaina.

Uudistuksen myötä jokaisella kuluttajalla on oikeus pyytää yritykseltä nähtäväksi mitä tietoja hänestä on talletettu. Tietoja voi vaatia myös poistettavaksi.

Asetus selkeyttää käytäntöjä, mutta seuraavaksi on pidettävä huolta ja seurattava, että yritykset säädöksiä myös noudattavat. Tätä on pyritty edistämään sillä, että velvoitteiden rikkomisesta on mahdollista langettaa rahallisia seuraamuksia.

Kansalaisia asetus voi tuudittaa siihen, että henkilötietoja tallennetaan edelleen surutta yritysten niitä pyytäessä, kun luotetaan siihen, että asetuksen turvin kaikki ongelmat ovat hävinneet ja ratkottavissa. Kuten on käynyt ilmi, aina on mahdollisuus, että kerättyjä tietoja käytetään asiattomasti tai niitä päätyy vääriin käsiin. Asetuksen suhteen ei kannata olla liian sinisilmäinen.