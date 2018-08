Tampereen uusi maauimala Kalevassa osoitti heti vetovoimansa

Tampereella siirryttiin keskiviikkona uuteen aikakauteen, kun Kalevassa sijaitsevan uintikeskuksen yhteyteen rakennettu maauimala otettiin käyttöön.

Kokonaisuus tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet virkistäytymiseen ja kuntoiluun. Uutuudesta voi povata menestystä, ja jo avajaispäivä osoitti, että kauan suunnitteilla ollut maauimala tuli tarpeeseen.

Maauimalaa ja uintikeskusta käyttävien on nyt osoitettava, että he ovat investoinnin arvoisia. On erittäin tärkeää huolehtia siitä, että ennen altaaseen menoa peseydytään ja uimalasta toiseen siirryttäessä kuljetaan aina jalkojenpesualtaan kautta.