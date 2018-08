Talouskuria mitataan – vaalibudjettia ei nyt saa sortua tekemään

Kesä on päättymässä talouden osalta epävarmoissa tunnelmissa.

Ylitse muiden epävarmuutta ruokkivien tekijöiden on Yhdysvaltojen Kiinaa kohtaan virittämät kiristyvät tullitariffit. Ne saavat osakekurssit väpäjämään, raaka-aineiden kuten öljyn hinnan heikkenemään ja heittävät varjon hyvässä vauhdissa olevalle maailmantaloudelle.

Valkoisen talon Donald Trump nostaa panoksia Kiinaa vastaan saatuaan Euroopan ja Yhdysvaltojen kiristyneet tunnelmat lieventymään ja varmistettuaan, että vanhalta mantereelta ei kohdistu välitöntä kauppauhkaa.

On Yhdysvaltojen kannalta merkityksellistä, että kauppa Euroopan kanssa on huomattavasti suurempaa kuin Kiinan kanssa. Kahden rintaman kauppasotaan Trump ei halua ajautua.

Kahden kauppajätin nokittelu on suurin uhka maailmantaloudelle ja sen myötä Suomen taloudelle.

Suomen talous on ollut vahvassa vedossa, työllisyys on kehittynyt ilahduttavan hyvin, vienti vetää, vaihtotase on ylijäämäinen, kuluttajien luottamus on erittäin hyvällä tasolla ja velanotto maittaa.

Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn totesi hiljattain, että euroalueen kasvunäkymät ovat edelleen vakaat (HS 31.7.).

Hänen mielestään uutta taantumaa euroalueella ei ole näköpiirissä. Tämä sillä varauksella, että poliittinen epävarmuus ei suista kehitystä raiteiltaan.

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n tuoreen suhdannebarometrin mukaan yritykset pitävät nykyistä suhdannetilannetta keskimääräistä parempana, mutta lähikuukausien osalta odotukset ovat vain varovaisen myönteisiä. Näkymät ovat tasaantuneet kesän aikana. Selvityksen hyviä viestejä on se, että pirkanmaalaisten yritysten suhdanneodotukset olivat koko maan keskiarvoa myönteisemmät.

Näissä suurissa raameissa valtiovarainministeriö aloittaa tiistaina valtion ensi vuoden talousarvion valmistelun. Hallituksen budjettiriihi lämpiää elokuun lopussa.

Budjettiriihessä ratkottavia asioita ovat muun muassa verolinjaukset sekä työttömyyden ja työvoimapulan hoitoon kohdistuvat toimet.

Kansankapitalismin edistämisen kannalta on tärkeää saada sijoitussäästötili käyttöön. Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) on luvannut kiirehtiä asiaa. Budjettiriihessä on näytön paikka.

Pirkanmaalaisittain tärkeää on viedä eteenpäin tie- ja ratahankkeita, jotta väylistä ei synny pullonkaulaa kehitykselle.

Budjettia rakennetaan hyvän talouskasvun aikana. Moni haluaa osille ja rahareikiä on paljon, mutta valtiovarainministeriön ylijohtaja Mikko Spolander on paaluttanut budjetin rakennustyötä toteamalla, että nyt on oikea hetki luoda puskureita julkiseen talouteen.

Tuttu ja oikeansuuntainen toteamus rahakirstun vartijalta, sillä elvytykseen ei ole tarvetta, mutta kansalaiset odottavat myös hyvän jakamista, ansioverotuksen keventämistä.

Tähän toiveeseen hallituksen voi olla vaikea olla vastaamatta, sillä ensi vuonna käydään eduskuntavaalit, ja oppositiosta sdp on jo lupaillut lisää rahaa eläkeläisille.

Kiusaus vaalibudjetin rakentamiseen on olemassa. Budjetti mittaa hallituksen talousryhdin säilymistä. Viime metreillä ei ole syytä luopua kansantalouden oikaisun eteen tehdystä työstä.