Takaisin kyytirajoituksiin

Aamulehti

Markkinatalous rakastaa vapautta ja kilpailua – kunnes vapaus ja kilpailu koituvat sille rasitteeksi. Tai ehkä oikeammin: kunnes ne koituvat rasitteeksi poliitikoille.

Kapitalismin luvatussa maassa Yhdysvalloissa sijaitsee taksiautoilun luvattu kaupunki, miljoonametropoli New York.

Sen kaupunginvaltuusto päätti viime viikolla rajoittaa esimerkiksi Uberin kaltaisille uusille kyytipalveluille myönnettävien lupien määrää yhden vuoden ajaksi.

Päätös oli uutistoimisto Reutersin mukaan osa toimenpidepakettia, joka myös määrittää minimipalkan autonkuljettajille.

Virallisena tavoitteena on vähentää liikenneruuhkia, mutta myös rauhoitella taksikyydeistä elantonsa ansaitsevia. Kyytipalveluiden kasvu ja ansioiden lasku on ärsyttänyt kaupungin perinteisiä taksikuskeja. Taksikuskeja edustava liitto on jopa sanonut, että viime kuukausina kuusi taksikuskia on ajautunut itsemurhaan.

New York on Uberin ja vastaavien kyytipalveluiden markkinoiden ydintä, ja niiden autojen määrä on kasvanut huimasti muutamassa vuodessa: arviot vaihtelevat, mutta kasvua on ollut kymmeniä tuhansia sitten vuoden 2015. Nyt autoja arvioidaan olevan jopa yli 100 000. Päätöksen myötä uusia lupia saa vain pyörätuoleille sopiville kyytipalveluiden autoille.

Elokuvista tuttuja keltaisia takseja kaupungissa on noin 14 000. Ei liene yllättävää, että "perinteisten" taksikuskien liitto kehui New Yorkin päätöstä.

Uber ja vastaavat palvelut kommentoivat päätöksen lisäävän kyytivaikeuksia etenkin muualla kuin Manhattanilla.

Kyytipalvelut ovat muodostuneet tärkeiksi suurkaupungin asukkaille, jotka luovivat arkeansa taksien ja temppuilevien metroyhteyksien keskellä.

Uber on ollut punainen vaate monessa maassa ja kaupungissa, mukaan lukien Suomessa. Taksilain muutos palautti yhtiön takaisin myös tänne.

Heinäkuussa voimaan astuneen taksilain muutoksen myötä markkinat ovat vielä muutostilassa, ja on toistaiseksi mahdotonta sanoa, minne kilpailun avautuminen lopulta vie.

Aamulehden heti heinäkuun alussa tekemä pistokoe hintoihin osoitti, että eroja on jonkin verran. Halvin matka Tampereen rautatieasemalta Pirkkalan lentokentälle oli 31,9 euroa, kallein 39,7. Ero 20 minuutin matkalle kertyi siis 7,8 euroa. (AL 4.7.)

Helsingin Sanomien vastaava kokeilu elokuussa kertoi, että pääkaupunkiseudulla ero oli samaa luokkaa. Kyydit tilattiin Roihuvuoreen, määränpäänä oli Helsinki–Vantaan lentokenttä vajaan 20–25 minuutin matkan päässä. Hintaeroa halvimmalle ja kalleimmalle tuli noin yhdeksän euroa. Kyydin odotusajassa erot olivat huimia, 1–49 minuuttia. (HS 8.8.)

Ensimmäisen kuukauden aikana Suomessa myönnettiin yli 1 300 uutta taksilupaa, niistä suurin osa pääkaupunkiseudulle.

Tuoreeltaan taksiuudistus herätti hankaluuksia Kela-kyytien kanssa. Kunnissa taas on pelätty koulukyytien hintojen nousua, ja Tampereella koulukyydeissä on ollut ongelmia. Kaikki kuskit eivät ilmeisesti ole halunneet ottaa enää koulukyytejä ajettavakseen. (AL 11.8.)

Kuluttajalle kilpailu on parhaimmillaan hyvästä, mutta New Yorkin tapaan kerrannaisvaikutukset voivat olla yllättäviä.

Kiinnostavaa olisi nähdä, miten markkinat ratkoisivat asian itsekseen, ilman rajoituksia.