Suoratoiston tyylillä pysteille ja suosioon

Aamulehti

Viime viikon televisioalan suurtapahtumassa, Emmy-palkintojen jaossa, suoratoistopalvelu Netflix napsi yhtä paljon pystejä kuin vanhastaan laatusarjoista tunnettu kaapelikanava HBO. Molempien alkuperäisohjelmat keräsivät sarjassa tai toisessa 23 Emmyä.

Netflixin nousua kuvaa myös se, että se sai uutistoimisto Reutersin mukaan tänä vuonna 112 ehdokkuutta, enemmän kuin HBO.

Palkintogaalaa juontanut, komediashow Saturday Night Liven Colin Jost vitsaili suoratoistopalveluiden noususta osuvasti:

"Pystymme varmaan pitämään television pystyssä vielä 5–6 vuotta."

Ihan näin tuskin käy. Vanha kunnon lineaarinen televisio porskuttelee edelleen, mutta erilaiset suoratoistopalvelut ovat nousseet kartalle, erityisesti laatusarjojen osalta. Tv-maailman puheenaiheet nousevat nykyisin yhä useammin sieltä. Esimerkistä käy hyvin Netflixin Crown ja aiempi suosikki House of Cards.

Kuvaavaa muutokselle on myös uusi Bond-elokuva. Kun Reuters uutisoi uuden Bondin uudesta ohjaajasta Cary Joji Fukunagasta, hänen meriiteikseen mainittiin ensimmäisenä HBO:n True Detectiven ensimmäinen kausi ja Netflixin uusi komediasarja Maniac.

Kilpailua lineaarista televisiota vastaan ja suoratoistopalveluiden kesken on koko ajan enemmän. Amazonilla on oma videopalvelunsa, jonka Marvelous Mrs. Maisel voitti komediapalkinnon Emmyissä. Disney suunnittelee tiettävästi omaa suoratoistoaan ensi vuodelle. Samalla Netflixistä on katoamassa Disneyn tuotanto.

Suomessa kotimaisena palveluna on tarjolla esimerkiksi Yle Areena. Täälläkin nettitv-muutosta kuvaa se, että katsojamääriä mittaava Finnpanel otti keväällä käyttöönsä kokolaskentatavan, joka huomioi ohjelmien katselun kaikilta päätelaitteilta, siis myös muuten kuin perinteisellä tavalla tv:n kautta.

Yleisesti tunnettua on, että kännykän kaltaisilta päätelaitteilta katselu houkuttelee etenkin nuorempia väestönosia. Nettikatselu on vielä vähemmistössä, mutta esimerkiksi viikolla 35 MTV3:n katsotuin nettitv-ohjelma oli Salatut elämät noin 100 000 katsojallaan.

Suoratoistopalvelut ovat vapauttaneet katsojat tv:n ohjelmakartasta, ja kokonaisten sarjojen julkaisu kerralla tai saatavuus kerralla toi kieleen sanan binge-watching, ahmimiskatselu.

Kuluttajalle suoratoistopalveluiden sijoitukset omiin ohjelmiin ovat tarkoittaneet kissanpäiviä. Niitä on tehty ajalla, vaivalla ja rahalla.

Perinteinen televisiotuotanto saattaa yhä luottaa tietovisoihin ja tosi-tv-ohjelmiin, mutta suoratoistot ovat laittaneet rahansa kiinni yhä useammin laadukkaaseen draamaan. Suosio (ja palkinnot) osoittavat, että tie on ollut oikea. Ihmiset ovat valmiit maksamaan helposta käytettävyydestä ja laatufiktiosta.

Kuvio on hiukan kuin peruskahvilan tarjonta: jos tarjolla on pakastepullaa, sitä menee. Mutta jos tarjolla on uunituoretta, kotitekoista korvapuustia, siitä maksetaan ilolla.

Kaikenlaiselle tarjonnalle on epäilemättä markkinansa, tarpeensa ja paikkansa, mutta suoratoistot ovat opettaneet, että ajan ja vaivan arvostaminen hinnasta huolimatta voi olla erinomainen ratkaisu kaikkien kannalta.