Suomen junnausjoukko kaipaa ison kaverin vetoapua

Aamulehti

Suomi on löytänyt uuden kaveriporukan Euroopassa.

Hollanti, Irlanti, Ruotsi, Tanska, Viro, Latvia ja Liettua julkistivat tiistaina yhteisen kannanoton. Siinä linjataan, miten rahaliittoa pitää kehittää.

Pinnalta katsoen paperissa on proaktiivisiakin elementtejä eli jonkinlaista myönteistä aloitteellisuutta. Kahdeksikko haluaa saada eurooppalaisen pankkiunionin valmiiksi sekä suhtautuu rakentavasti ajatukseen tehdä vakausmekanismi EVM:stä eräänlainen eurooppalainen valuuttarahasto. Siitä tulisi siis alueellinen vastine kansainväliselle valuuttarahastolle IMF:lle.

Siihen oikeastaan se jääkin. Muilla tavoilla katsoen pohjoisen maaryhmän ehdotukset ovat torjuvia. Erityisesti kannanotto jarruttaa yhteisvastuullisuutta ja sivuuttaa unionille ehdotetut uudet virkatehtävät.

Erityisesti Ranska on Emmanuel Macronin tultua maan presidentiksi ajanut ajatusta yhteisestä valtiovarainministeristä. Tämä vahtisi kuitenkin vain euroalueeseen ja rahaliittoon kuuluvien maiden taloutta.

EU-komission näkemys on, että ministeri olisi EU:n yhteinen ja toimisi samaan tapaan kahdessa roolissa kuin ulkosuhteiden korkea edustaja nykyään.

Suomen ja seitsemän muun paperissa korostetaan "inklusiivisuutta". Arkisesti sanoen se tarkoittaa, että eurolle pakit antaneet Ruotsi ja Tanska olisivat mukana rahaliiton tulevaisuutta koskevassa päätöksenteossa.

Vaatimus on varmasti vaikea myydä kaikille muille jäsenmaille. Tanskalla on Maastrichtin sopimuksesta 1992 lähtien pysyvä poikkeusmahdollisuus säilyttää oma valuuttansa. Ruotsi on periaatteessa sidottu siirtymään euroon, mutta poliittiset realiteetit ovat mitä ovat. Kerran kansanäänestyksessä euron torjunut maa ei vaihda kantaansa näkyvissä olevan tulevaisuuden aikana, kuten diplomatiassa tavataan muotoilla.

On täysin perusteltua kysyä, miksi kahden itsepäisen Pohjoismaan pitäisi antaa olla toisella jalalla sisällä, kun ne kuitenkin pitävät päänsä ja sydämensä ulkona.

Hyvänä puolena voi pitää sitä, että Suomi edes yrittää olla oikeaan aikaan liikkeellä. Britannian EU-eroprosessi eli brexit suorastaan pakottaa jäljelle jäävät unionimaat viemään yhteiseloaan uudelle intohimon tasolle.

Hallituksen muodostamisen keskeneräisyys Saksassa puolestaan antaa tilaisuuden tehdä näkemyksiään tiettäväksi ennen kuin EU:n suurin ja kaunein ilmaisee omat linjansa.

Koalitioiden muodostaminen europolitiikassa on kuitenkin taiteenlaji, jota Suomi ei taida enää hallita.

Nyt samaan pöytään on saatu painoarvoltaan suhteellisen vaatimaton poppoo, vaikka kyseessä on yli neljäsosa unionin jäsenmaista. Väkimäärällä laskien kahdeksikko kuitenkin edustaa alle 50 miljoonalla asukkaallaan alle kymmentä prosenttia EU-kansalaisista.

Ryhmittymiä muodostettaessa olisi tärkeää, että mukana olisi vähintään yksi EU:n suurista valtioista. Tässä kahdeksikossa on enintään keskisuureksi laskettavat Hollanti ja Ruotsi sekä niiden lisäksi kuusi pientä. Maantieteellisesti koalitio taas painottuu liiaksi pohjoiseen.

Valitettavasti kokoonpanolle ja sen esittämille tavoitteille ei siis voi ennustaa mainittavaa menestystä tulevissa Emu-väännöissä, vaikka valtiovarainministeri Petteri Orpo kuinka vakuuttikin (Yle 6.3.), että "olemme aktiivisia, emme ole yksin".