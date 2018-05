Sote-päättäjille jäitä hattuun

Aamulehti

Sote-uudistuksen valiokuntakäsittelyn viivytysväitteet ja perustuslakivaliokunnan lausuntoluonnoksen vuotaminen kertovat omaa kieltään poliitikkojen kyvystä hoitaa tärkeitä hankkeita.

Pelin politiikka on kuumentunut siihen pisteeseen, että neutraali päätöksenteko on vaarassa. Päättäjien on laitettava jäitä hattuun.

Maakunta- ja sote-uudistuksesta on muodostunut ideologinen valtataistelu, jossa aikataulua määrittää ensi keväänä järjestettävät eduskuntavaalit. Jos hyväksi ja tarpeelliseksi mainostettu sote-uudistus ei kestä yksiä vaaleja, rakentuu mammuttimainen uudistus kovin hataralle pohjalle.